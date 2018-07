Anzeige

Gross-Rohrheim.„Jetzt bin ich dran, jetzt ich“, rief ganz aufgeregt eines der Ferienspielkinder und freute sich total darauf, die Armbrust in die Hand zu bekommen. Mit dieser versuchte der Junge, auf verschiedene Hindernisse zu zielen und seine Treffgenauigkeit zu testen. Bei den Ferienspielen des Schützenvereins Groß-Rohrheim konnten die Kinder neben der Armbrust zudem noch Pfeil und Bogen ausprobieren.

Die „Schieß-Aktionen“ kamen bei allen Kindern gut an. 32 Jungen und Mädchen tummelten sich auf der großen Grünanlage des Vereins, wo sie spielen, toben und sich kindgerecht im Schießsport ausprobieren konnten. „Hier findet das Armbrustschießen auf Dosen statt“, erklärte Vorsitzender Hermann Schmitzer. Natürlich wurde nicht scharf geschossen. Das einzige laute Geräusch kam von den umfallenden Dosen oder von den Ballons, die ebenfalls mit der Armbrust abgeschossen werden konnten. Die Armbrust hatte beim Dosenschießen einen Korken an der Spitze, so dass die Pfeile mit diesem Gewicht und der Fluggeschwindigkeit die Dosen umwerfen konnte.

Die meisten Kinder hatten noch nie eine Armbrust in der Hand gehabt. Daher war das schon etwas Besonderes für sie und entsprechend groß war die Vorfreude. „Mit der Armbrust geht es auch an der nächsten Station weiter“, so der Vorsitzende. Hier waren Ballons und Scheiben an einer Wand angeheftet, auf die mit den kleinen Pfeilen geschossen wurde.