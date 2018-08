Anzeige

Groß-Rohrheim.Bei der Groß-Rohrheimer Kerwe gibt es in diesem Jahr eine Premiere: Nach dem Aufstellen des Kerwebaums, am Samstag, 18. August, 14.30 Uhr, findet zum ersten Mal der Kerweortslauf der Bambini statt.

Der Lauf wird in drei Gruppen aufgeteilt werden. Starten dürfen alle Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Die Anmeldung zum Lauf erfolgt, während der Kerwebaum gestellt wird. Das Meldebüro befindet sich zwischen dem DRK-Heim und der Bürgerhalle unter freiem Himmel. Der Start findet am Meldebüro statt und führt am Kinderkarussell vorbei, dann Richtung Feuerwehr und danach wieder zurück an die Bürgerhalle. Die Strecke verläuft quer über den Festplatz an der Feuerwehr vorbei.

Die Organisation hat der Elternbeirat des kommunalen Kindergartens übernommen. Jedes Kind erhält unabhängig vom Ergebnis einen Pokal und eine Urkunde und natürlich die Anerkennung der Zuschauer und der Eltern und Großeltern. red