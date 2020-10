„Es ist einfach belastend“

Groß-Rohrheim.Die Handballer des TV Groß-Rohrheim gehörten zu den ersten, die schon vor sechs Wochen angesichts der Corona-Pandemie eine Absage der Meisterschaftsrunde forderten. Inzwischen rückt dieses Szenario immer näher, der Hessische Handball-Verband (HHV) hat zumindest schon einmal bis zum 8. November den Spielbetrieb ausgesetzt. Groß-Rohrheims Abteilungsleiter Hans-Peter Erlemann rechnet nicht damit, dass danach tatsächlich der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, wie er im folgenden Interview erklärt.

Herr Erlemann, sehen Sie sich inzwischen in Ihrer Einschätzung aus dem September bestätigt, dass ein Spielbetrieb in Corona-Zeiten unverantwortlich ist?

Hans-Peter Erlemann: Bestätigt ist nicht das richtige Wort. Wir hätten uns das auch anders gewünscht. Aber tatsächlich ist es so gekommen, wie wir befürchtet haben.

Ist die vergangene Woche beschlossene Aussetzung des Spielbetriebs in Ihrem Sinne?

Erlemann: Mir geht das nicht weit genug. Wir in Groß-Rohrheim plädieren weiterhin für eine Absage der gesamten Saison.

Sehen Sie keine Chance mehr?

Erlemann: Dass wir vor Weihnachten noch einmal spielen werden, halte ich für ausgeschlossen. Wie sich die Situation danach entwickelt, muss man abwarten. Es geht aber auch darum, der Vereinen Planungssicherheit zu geben.

Wie meinen Sie das?

Erlemann: In den letzten Wochen beschäftigten wir uns nur mit schlechten Nachrichten. Corona ist allgegenwärtig und bekanntlich haben wir auch vier Fälle in unserer Landesliga-Mannschaft. Zudem ist das Ehrenamt in den Vereinen über Gebühr strapaziert mit der Umsetzung von Hygienevorgaben in Training und Spielbetrieb. Eine klare Ansage vonseiten des Verbands, dass die Runde nicht stattfindet, würde uns die Möglichkeiten geben, uns mit positiven Aktionen zu beschäftigten. Und uns würde über alle Altersklassen hinweg – genauso vielen anderen Vereinen – einiges einfallen, was man auch in Zeiten von Corona machen kann, um mit Spaß Sport zu treiben. Aber so lange eine Fortsetzung der Runde wie ein Damoklesschwert über uns schwebt, ist das einfach nur belastend.

Wie läuft aktuell der Trainingsbetrieb in Groß-Rohrheim?

Erlemann: Unsere Landesliga-Männer sind nach den Infektionsfällen natürlich in Quarantäne, zum Teil auch in freiwilliger. In allen anderen Mannschaften haben wir glücklicherweise keine Corona-Fälle. Aber alle Teams trainieren schon seit zwei Wochen kontaktlos, und den Trainern haben wir es freigestellt, ob sie die Einheiten überhaupt anbieten. Da machen wir in der momentanen Situation keinerlei Vorgaben.

Hatte Sie das Hin und Her der letzten Tage zum Sport überrascht?

Erlemann: Das vom Kreis vor einer Woche ausgesprochene Kontaktsportverbot, das dann am nächsten Tag wieder mit dem Zusatz, dass es nicht für Mannschaften, die im Wettkampfbetrieb stehen gilt, zurückgenommen wurde, war schon ein Kommunikationsdebakel und hat für viel Unsicherheit gesorgt.

Nun haben die Vereine mit der Vielzahl verlegter Spiele quasi alleine für ein Aussetzen der Runde gesorgt.

Erlemann: Ja, für den Moment auf jeden Fall. Dass der Verband hier nicht klarer Stellung bezieht, mag vielleicht mit juristischen Dingen und möglichen Schadensersatzforderungen zusammenhängen. Aber da bin ich nicht weit genug in der Materie. Wir bleiben aber dabei: Die Runde sollte so bald als möglich abgesagt werden. me

