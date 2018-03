Anzeige

Auf dem gemeindeeigenen Grundstück „Im Niederfeld 22“ sollen das Gebäude und die Schuppen demnächst abgerissen werden. Die Baugenossenschaft Ried eG soll dann einen Plan vorlegen, in welcher Form kleine Mieteinheiten entstehen könnten. Das Gemeindehaus in der Speyerstraße 40 soll eine energetische Sanierung bekommen, die Wohnungen sollen mit Gasheizungen ausgestattet und die Bäder renoviert werden.

„Die Zufahrt zur Kiesgrube, besonders die verlängerte Speyerstraße, wird in den Sommermonaten von einem Sicherheitsunternehmen überwacht werden. An den Wochenenden und bei gutem Wetter gibt es einen Schrankendienst“, teilte Bersch mit. Am Kiessee, der gerne zum Baden genutzt wird, gibt es im Sommer immer wieder Probleme mit den vielen Pkw.

Die Verwaltung soll mit dem Jugendamt des Kreises Bergstraße den Bedarf an Betreuungsplätzen im Kita-Bereich konkretisieren und prüfen, welche Fördermöglichkeiten es gibt.

Für das erste Halbjahr 2018 hat die Gemeinde einen Hallenwart eingestellt. Am 14. April wird es morgens ab 9 Uhr eine Großübung der Feuerwehr geben, an der mehrere Wehren aus dem Kreis teilnehmen. „Es werden rund 240 Personen sein. Geübt wird im Industriegebiet“, erklärte Bersch. cid

