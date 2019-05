Fachfirma wartet nun die Geräte

Einsatz der Rettungsschere beim Tag der offenen Tür. © FELL

Groß-Rohrheim.Die Gemeinde Groß-Rohrheim beschäftigt für die Prüfung der Feuerwehrgeräte eine Fachfirma in Heppenheim. „Wir müssen dafür einen Termin vereinbaren. Dann die Geräte hinbringen und sie wieder abholen, wenn der Auftrag erledigt ist“, berichtet Bürgermeister Rainer Bersch im Gespräch mit unserer Zeitung. Es könne sich durchaus der Fall ergeben, dass sich Teile der Feuerwehrausrüstung bei der Fachfirma zur Überprüfung befänden und dadurch bei einem Einsatz nicht zur Verfügung stünden. „Diese Konstellation hatten wir zum Glück noch nicht“, sagt Bersch.

Wie bereits berichtet war die vorgesehene Stelle eines hauptamtlichen Gerätewarts während der Beratungen des Haushalts 2019 aus Kostengründen von der Gemeindevertretung gestrichen worden. Bürgermeister Bersch hatte zunächst 40 000 Euro im Haushalt vorgesehen, um einen Mitarbeiter einstellen zu können, der sich um die Feuerwehrgeräte kümmert und darüber hinaus auch im Bauhof arbeiten sollte. „Wir hatten bereits einen Lkw-Mechaniker an der Hand, der auch Feuerwehrmann ist.“

Aber im Haushalt 2019 drohte ein dickes Minus, daraufhin zückten die Gemeindevertreter den Rotstift und strichen die Stelle eines hauptamtlichen Gerätewarts. Doch genau für diese Aufgabe hatte Groß-Rohrheim bis Ende 2018 schon Geld in die Hand genommen. Denn die örtliche Feuerwehr hatte tagsüber die Bereitschaft nicht allein stemmen können und musste sich die Unterstützung der Bibliser Brandschützer sichern. Teil der Vereinbarung war, dass Groß-Rohrheim einen Gerätewart bezahlt, der für beide Kommunen arbeitete. Diesen Gerätewart hat Biblis nach der Vertragskündigung durch Groß-Rohrheim behalten und ganz übernommen.

Erneuter Anlauf

In diesem Jahr gab es im Groß-Rohrheimer Feuerwehrgerätehaus eine Begehung durch die Unfallkasse Hessen, den technischen Prüfdienst und den stellvertretenden Kreisbrandinspektor Werner Trares. „Dabei war nicht alles in Ordnung, deshalb haben wir die Heppenheimer Firma beauftragt, sich um die Gerätewartung zu kümmern“, so Bersch. Wie viel Geld die Gemeinde dafür bezahlen müsse, könne er jetzt noch nicht sagen, das werde sich Ende des Jahres zeigen. Dann will Bersch auf jeden Fall erneut das Thema hauptamtlicher Gerätewart bei der Haushaltsberatung einbringen. Inzwischen habe er bei den benachbarten Kommunen angefragt, ob sie bei der Gerätewartung an einer interkommunalen Lösung interessiert seien. „Es gab nur Absagen.“ Die vorhandenen hauptamtlichen Gerätewarte hätten schon genug zu tun. „Die Ausbildung für diese Aufgabe ist sehr umfassend. Da muss man schon Glück haben, jemanden zu finden, der das ehrenamtlich leisten kann“, gibt Bersch zu bedenken.

