Fahrplanwechsel trifft Pendler hart

Groß-Rohrheim.Der Bergsträßer Kreisbeigeordnete Karsten Krug hat sich mit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für das Land Hessen, Klaus Vornhusen, getroffen. Beim Ortstermin in Groß-Rohrheim sprach Krug mit Vornhusen nicht nur über den Öffentlichen Personennahverkehr, sondern insbesondere auch über die Änderungen, die kürzlich beim Fahrplanwechsel der Main-Neckar-Bahn vorgenommen wurden. So hatte es hier beispielsweise einen Wechsel von IC auf ICE gegeben – was die Fahrten deutlich teurer macht.

Krug wies im Gespräch mit dem Bahn-Experten darauf hin, dass diese Änderung für viele Pendler des Kreises, die in Richtung Frankfurt und Walldorf unterwegs sind, finanzielle Nachteile mit sich bringe. Krug äußerte in diesem Zusammenhang die Bitte, dass die Bahn bis zum Ende der festgesetzten Übergangsfrist für den neuen Fahrplan, also Ende März, ihr Vorhaben noch mal überdenkt und im Sinne der Bergsträßer Pendler Alternativen prüft.

Höhere Kosten als Folge

Klaus Vornhusen erklärte, dass der Bahn die von Krug angesprochene Begleiterscheinung der Fahrplanänderung bekannt sei und bereits zahlreiche Nachfragen hierzu auf allen politischen Ebenen aus der Region vorlägen. Seitens der Bahn sieht Vornhusen aktuell jedoch wenig Spielraum, die finanziellen Folgen, die der Wechsel zum ICE für die Pendler der Region mit sich bringe, aufzuheben.

Im Gespräch verwies der Fachmann der Bahn vielmehr auf die Vorteile, von denen die Pendler aufgrund der Fahrplanänderung profitieren würden, beispielsweise sei ein Bordrestaurant sowie der Zugang zu WLAN in den nun zur Verfügung gestellten ICE-Zügen vorhanden. Der Bahn-Vertreter führte zudem an, dass das Nahverkehrsangebot zwischen dem Kreis Bergstraße und der Main-Metropole weiterhin uneingeschränkt zu Verfügung stehe. Er versprach aber, Krugs Anmerkungen mitzunehmen und die Angelegenheit zu prüfen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 26.01.2019