Gross-Rohrheim.Eisig kalt war es zum Saisonauftakt des Bauernmarktes. Gleichwohl kamen sehr viele Kunden aus nah und fern, freundlich begrüßt von den Mitgliedern des Arbeitskreises Bauernmarkt, die eine bunte Blumentombola vorbereitet hatten. Daneben gab es auch Rezepthefte und Werbegeschenke.

Auch Treuepässe wurden an die Kunden ausgeteilt. Darauf sind auch die Termine der größeren Themenmärkte festgehalten wie der Ostermarkt am 23. März. Um besonders leckere Früchtchen geht es beim Erdbeermarkt am 8. Juni und dem Zwetschgenkuchenfest am 24. August. Das Oktoberfest findet am 21. September statt. Dann gibt es noch einen Kartoffelmarkt am 26. Oktober, bevor die Saison mit dem Adventsmarkt am 30. November endet.

25 Jahre alt ist der Bauernmarkt in diesem Jahr und mittlerweile eine echte Institution in Groß-Rohrheim. Grund genug, zum festlichen Geburtstag am 22. Juli einzuladen. Der Arbeitskreis, die Gemeinde und die Händler bereiten für diesen Tag ein Sonntagsfrühstück vor.