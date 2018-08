Fassbier und Blasmusik

Anzeige

Mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Bürgerhalle startet der Kerwesonntag, 19. August. Danach ist wieder die Blasmusik an der Reihe. Um 14 Uhr gibt’s einiges zu sehen beim Festzug durch Groß-Rohrheim. Ein weiterer Höhepunkt ist um 16 Uhr die Kerweredd in der Bürgerhalle. Etwa eine Stunde lang dürfen die Gäste dann selbst aktiv werden und zur Partymusik der Band Double Pi die Tanzfläche stürmen.

Am Kerwemontag, 20. August, spielt Musiker Kalli Hofmann ab 11 Uhr zum Frühschoppen der Vereine und Firmen auf. Die Überraschungsolympiade für Jedermann und -frau in der Bürgerhalle beginnt um 14 Uhr. Das Schätzspiel wird um 17 Uhr aufgelöst.

Ihr regelmäßig viel beweintes Ende finden die Feierlichkeiten um 19 Uhr, wenn die Kerb an der Bürgerhalle beerdigt wird. Der „Trauermarsch“ führt alle Beteiligten zur Gaststätte Lena’s Restaurant – „im Fußballheisje“, wie die Veranstalter noch hinzufügen. Hier ist der – eigentlich eher fröhliche – Ausklang der Kerwe vorgesehen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.08.2018