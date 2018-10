Federvieh zeigt sich von seiner besten Seite

Groß-Rohrheim.Laut war das Geschnatter der Tiere bei der Lokalschau des Rassegeflügelzuchtvereins Groß-Rohrheim. 14 Züchter haben 133 Tiere präsentiert: Gänse, Enten, Hühner und Tauben. Zwei Preisrichter beurteilten die Tiere, und der Verein freute sich über ihre sehr guten Bewertungen. Sechs Mal wurde die Höchstnote „vorzüglich“ ausgesprochen, elf Mal die zweithöchste Wertung „hervorragend“. Das bestätigte die hohe Qualität.

„Es war eine gute Schau. Wir sind zufrieden“, sagte Ausstellungsleiterin Simone Lutzi bei der offiziellen Eröffnung, bei der zudem die Sonderschau des goldfarbigen Italiener-Huhnes der Gruppe Hessen-Nassau angegliedert war. Zu sehen waren Pommerngänse in Weiß, Indische Kämpfer fasanenbraun, Australorps schwarz oder Coburger Lerche silber mit Binden.

„Ich komme seit über 25 Jahren hier her, und am Anfang dachte ich, es gibt nur weiße und braune Hühner, doch heute weiß ich um die Vielfalt im Rassegeflügelbereich“, sagte Bürgermeister Rainer Bersch schmunzelnd und lobte, dass der Verein alljährlich diese Schau organisiert. Schließlich sei dies viel Arbeit für einen kleinen Verein mit seinen älteren Mitgliedern. Diesem Lob schlossen sich politische Vertreter wie der Kreisbeigeordnete Karsten Krug, Landtagsabgeordneter Norbert Schmitt (SPD) und Landtagsabgeordnete Birgit Heitland (CDU) an. Letztere war fasziniert, welche Kriterien für die Bewertung wichtig seien: „Ich als Laie finde alle Tiere hier gut geraten.“ Doch für jede Rasse gibt’s Standards, die beschreiben, wie eine Geflügelrasse auszusehen hat.

Hat das Tier einen falschen Kamm? Sind die Federn in der richtigen Farbe? Hat es das richtige Gewicht? Das fließt in die Bewertung ein. Ein „hervorragend“ bekommen Tiere mit 96 Punkten, bei „vorzüglich“ wurde die Höchstpunktzahl von 97 Punkten erreicht. Das schaffte Peter Weigl gleich zwei Mal: für Elsässer Gänse grau und für Zwergenten wildfarbig. „Vorzüglich“ waren auch die Tiere der Züchter Matthes Fritz (Kraienköppe silberhalsig), Gerald Lösch (Cochin weiß), Egon Bernhard (Italiener goldfarbig) und Wolfgang Menger (Zwerg-Barnevelder schwarz). Die beiden Preisrichter zeichneten zudem die Elsässer Gans von Peter Weigl sowie Cochin weiß von Gerald Lösch als „Bestes Tier“ aus. „Ich freue mich sehr“, sagte Lösch mit Stolz auf seine Tiere. Diese Rasse sei unaufgeregt und nehme gerne vor einer Schau ein Bad. „Sie setzen sich ganz genießerisch ins lauwarme Wasser und lassen es sich gut gehen“, berichtete er.

Nachwuchszüchter gewünscht

Bei der Sonderausstellung des goldfarbigen Italiener-Huhnes bekam Egon Bernhard für Italiener goldfarbig zudem das Prädikat „Bestes Tier“. Mit „hervorragend“ wurden Tiere der Züchter Florian Huth, Peter Weigl, Heinz Schollmaier, Rolf Nogaj, Egon Bernhard, Gerald Lösch, Wolfgang Triebel und Bernd Germann bewertet.

„Für die Zukunft des Vereins wünschen wir uns weiterhin engagierte Züchter, die unser Hobby leben und weiterführen“, sagte Vorsitzender Heinz Schollmaier. Er hofft auf Nachwuchs, der sich für die Zucht begeistert, und auf interessierte Menschen, die die Ausstellung und das Frühlingsfest des Vereins besuchen und bereichern.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018