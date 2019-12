Feenhafte Poesie und Gitarrenmusik

Groß-Rohrheim.Der Januar startet mit einem vielfältigen Programm auf der Offenen Bühne. Am 7. Januar steht in der Gaststätte Zorbas eine Session an mit Poesie, Neal Young-Songs, Pop und Rock. Start ist 20 Uhr, der Eintritt frei.

Mit von der Partie ist Maike Gaul alias Polly, eine feste Größe in der Welt der Feen und Ritter. Sie kommt mit lustigen, sprachakrobatischen und selbst geschriebenen Stücken nach Groß-Rohrheim. Thomas Rosowski ist einer der wirklich überzeugenden Neil Young-Interpreten in der Region und hat – natürlich – Stücken von Neil Young im Gepäck.

Die Leidenschaft für Musik war bei Julie schon immer groß, seit 2015 ist die Sängerin aus Fulda viel mit ihrer Musik unterwegs. Meistens trifft man sie als Duo „Farbrausch“ oder als eine der beiden „Birdies“. Diesmal wird Julie nur von ihrer Akustikgitarre begleitet. Mit im Gepäck hat sie ein paar alte Pop- und Folk-Klassiker, die sie auf ihre eigene Weise interpretiert.

Für die Session zum Schluss haben sich junge Musiker und ältere Herrschaften angesagt. Wie immer gilt: Wer kommt, ist da. red

