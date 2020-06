Ferienspiele abgesagt

Groß-Rohrheim. In Groß-Rohrheim werden die Kinder in diesem Sommer keine Ferienspiele erleben. Das gibt Bürgermeister Rainer Bersch auf Anfrage bekannt. „Das ist sehr schade, denn in diesem Jahr wäre es besonders wichtig: Damit die Eltern nicht wieder Urlaub nehmen müssen für die Betreuung“, sagt der Rathauschef. Doch die Entscheidung sei unumgänglich, das hat Bersch in Absprache mit den Vereine entscheiden, die das vielfältige Angebot alljährlich auf die Beine stellen. „Aber sie haben Probleme, Ehrenamtliche dafür zu finden - gerade auch weil viele Mitglieder der Risikogruppe angehören.“ Zudem hätten viele kleine Gruppen eingeteilt und betreut werden müssen. Das sei nicht leistbar.

Feuerwehr übt bald wieder

Zwischen 25 und 50 Kinder besuchten die Ferienspiele in den vergangenen Jahren - je nachdem wie viele Besucher der jeweilige Verein aufnehmen konnte. „Beim Ausflug hatten wir sogar oft um die 70 Teilnehmer“, so Bersch. „Zur Feuerwehr hätte auch niemand gehen können.“ Denn der Brandschutz muss gesichert sein. Deshalb sind seit Wochen schon die Übungsstunden ausgesetzt. „Aber Mitte Juni ist das endlich wieder möglich. Wir haben drei Gruppen mit je sechs Leuten eingeteilt, die sich zu unterschiedlichen Zeiten treffen“, sagt der Bürgermeister erfreut.

Abgesagt hat die Gemeinde auch den Besuch aus der Partnergemeinde Mouzon sowie den Seniorenausflug im September. „Ich gehe davon aus, dass wir die Abstandsregel einhalten müssen, solange wir keinen Impfstoff haben.“ cos

