Anzeige

Groß-Rohrheim.Die Anmeldefrist für die Sommerferienspiele der Gemeinde Groß-Rohrheim hat begonnen. Noch bis zum 30. Mai können die Veranstaltungen für die Woche vom 25. bis zum 30. Juni im Rathaus, Zimmer 6, gebucht werden.

Am Montag gestalten der Vogelschutz- und Zuchtverein sowie die evangelische Kirchengemeinde das Programm. Am Dienstag laden der Tennis-Club und der FC Alemannia die Kinder ein. Der Mittwoch beginnt mit Golf 6 Race, den Nachmittag gestaltet der TTC EWR. Am Donnerstag folgt ein Ausflug in den Kurpfalzpark nach Wachenheim. Am Freitag wirken der Schützenverein und der ASV „Früh auf“ mit. Und den Samstag gestalten zum Abschluss die Freiwillige Feuerwehr und der Hundeverein.

Die Vereinsaktivitäten können einzeln zum Preis von 4 Euro – einschließlich Frühstück am Vormittag beziehungsweise Mittagessen am Nachmittag – gebucht werden. Der Ausflug kostet 10 Euro. Für die ganze Woche wird eine Gebühr von 50 Euro erhoben. Das Geld muss bei der Anmeldung bezahlt werden.