Feuerwehr auf der Tagesordnung

Groß-Rohrheim.Die Feuerwehr und ihre finanzielle Ausstattung ist Thema bei der nächsten Haupt- und Finanzausschusssitzung am heutigen Donnerstag, um 20 Uhr in Groß-Rohrheim. Neben dem Brandschutz steht auch die Prüfung der Jahresrechnung für 2018 sowie Verbesserungspotenziale im Haushalt an. Auch das Netzwerk in Sachen Gesundheit im Ried (NORIE) steht auf der Tagesordnung. Die CDU-Fraktion beantragt die Aufhebung der Straßenbeitragssatzung. In Sachen Grundstücksangelegenheiten fordert die CDU, die gemeindeeigenen Flächen im Heerweg 11 zu verkaufen. Die Anwendung der Vorkaufsrechtsatzung steht ebenfalls zur Debatte. sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.09.2019