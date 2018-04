Anzeige

Das Amt des Jugendfeuerwehrwarts musste neu besetzt werden, weil die Amtsinhaberin aus privaten Gründen zurückgetreten war. Sie bleibt als aktive Feuerwehrfrau erhalten, übergab ihr Amt aber an Christian Filip. Zu seinem Stellvertreter wurde Sven Engel bestimmt.

Mit Urkunde und Handschlag konnten Rainer Donnerstag und Bürgermeister Rainer Bersch acht Männer und eine Frau der Aktivenabteilung befördern. Zusätzlich gab es das Ehrenabzeichen für die Uniform und lang anhaltenden Applaus. Bersch überreichte zudem Ehrenurkunden an Jens Folgner und Marcel Keim für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft in der Wehr, zudem bekamen sie Ehrenurkunden des hessischen Innenministers und eine Anerkennungsprämie von 100 Euro.

Bersch betonte, wie wichtig es war, die Wehrführung auf „drei starke Schultern“ zu verteilen. „Das war der richtige Schritt. Der Erfolg, der vor allem personell und kameradschaftlich daraus resultiert, hat uns bestätigt.“ Bersch bedankte sich bei allen Aktiven und betonte: „Bei uns wird die Gemeinschaft aktiv gelebt, gemäß unserem selbst gewählten Motto: ,Wir sind die Guten.’“ Ein besonderes Dankeschön ging dabei an alle Unternehmen, die die Aktiven für ihre Dienste freistellen. Künftig will die Feuerwehr in Abstimmung mit der Kommunalpolitik mehr Platz am Stützpunkt schaffen, zudem solle der Fuhrpark erweitert werden. (beh)

