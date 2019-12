Feuerwehr holt Christbäume ab

Groß-Rohrheim.Die Freiwillige Feuerwehr in Groß-Rohrheim sammelt am Samstag, 11. Januar, wieder die ausgedienten Christbäume ein. Alle, die das Angebot nutzen wollen, werden gebeten, den komplett abgeschmückten Baum an diesem Tag bis 7 Uhr gut sichtbar vor dem Haus abzulegen. Die Sammlung ist kostenlos.

Über eine Spende würde sich die Jugendfeuerwehr aber sehr freuen. Dazu werden die Mitglieder der Jugendfeuerwehr wie jedes Jahr an den Haustüren klingeln. Aus den Erlösen der Aktion werden dann Zeltlager, Ausflüge und ähnliche Aktivitäten des Nachwuchses finanziert. Die Brandschützer bitten darum, die Geldspenden nicht an den Baum zu hängen, da sie nach eigenen Angaben in den zurückliegenden Jahren damit keine guten Erfahrungen gemacht haben. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.12.2019