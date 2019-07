Feuerwehr löscht Acker

Gross-Rohrheim.Auf einem abgemähten Acker hat es am Mittwoch einen Brand auf einer Fläche von rund 150 Quadratmetern gegeben. Die Groß-Rohrheimer Feuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert und rückte aus in die verlängerte Jahnstraße in Richtung Rhein. Ein Landmaschinenarbeiter hatte den Brand entdeckt und den Notruf abgesetzt. Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort, wie Gemeindebrandinspektor Rainer Donnerstag unserer Zeitung berichtete. Auch der Bauer traf zeitnah ein und kümmerte sich um den Acker. kur

