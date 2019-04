Feuerwehr tanzt beim großen Ball

Groß-Rohrheim.„Bei uns gibt es nichts, wo man abends tanzen und sich dafür chic machen könnte“, sagt Mark Heitmann von der Groß-Rohrheimer Feuerwehr. Deshalb wagen sich die Brandschützer an etwas Neues: Sie veranstalten am Samstag, 13. April, zum ersten Mal einen Feuerwehrball im Gerätehaus. Einlass ist ab 19 Uhr. Jeder Gast wird mit einem Glas Sekt empfangen. Für gute Tanzmusik sorgt die Gruppe „Late Lounge 5“ mit Alex Wehrum aus Gernsheim. Der Eintritt kostet 25 Euro inklusive Abend-Buffet und Snack um Mitternacht. Zudem soll es eine große Tombola mit überraschenden Preisen geben. Tickets gibt es im Vorverkauf an der BFT-Tankstelle Haas und im Einwohnermeldeamt des Rathauses sowie an der Abendkasse. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.04.2019