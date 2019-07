Fische retten und Stiefel schleudern

Groß-Rohrheim.Vor einem Jahr hatten die Mitglieder des Angelsportverein (ASV) Groß-Rohrheim viele, nur ein Zentimeter große Karpfen aus einem Notverkauf in ihrem kleinen Teich am Vereinsheim ausgesetzt. „Durch die große Trockenheit war ein Teich ausgetrocknet, und wir konnten so die Fische retten“, berichtete der ASV-Vorsitzender Horst Neeb.

Mittlerweile sind die Fische gewachsen und haben eine Länge von 15 bis 20 Zentimeter erreicht. Damit sie weiterhin bei Kräften bleiben, durften die Ferienspielkinder die Tiere mit füttern. Im Herbst werden sie abgefischt und dann im großen Vereinsgewässer eingesetzt.

Dass Angelsport auch Tierschutz bedeuten kann, dass hatten die etwa 20 Kinder zuvor nicht gewusst. Dagegen wussten einige Wiederholungstäter ganz genau, wie man eine Angel zusammenbaut. Unter den Argusaugen von acht Mitgliedern – unter ihnen die ASV-Jugendwarte Sven Schwan und Thomas Lange – durften sie „Schwimmer“ basteln. Die bunt bemalten, halbierten Flaschenkorken wurden an den Angelschnüren befestigt.

Dazu lernten die Kids Netze zusammen zu schrauben und an den dafür vorgesehenen Köchern zu befestigen. Zudem erklärten die versierten Angler verschiedene Angelmethoden und hielten so ganz nebenbei auch noch einen kleinen Biologieunterricht ab.

Fahrt auf der Rolle

„Wir sind 240 Mitglieder“, teilte Need mit. Die Hälfte davon angelt aktiv. Lustig zu ging es auch auf dem Hof vor dem Vereinsheim. Hier fand das „Gummistiefel weitschnicken“ statt. Denn, so erfuhren die Kinder, wenn Angler nach Hause kommen, dann ziehen sie ihre Gummistiefel mit Schwung auf diese Weise aus. Schon bald flogen die Stiefel durch die Luft. Gezählt wurden die erreichten Weiten. Dafür gab es Punkte.

Höhepunkt des Tages war eine Fahrt zum großen Angelgewässer. Auf einer Rolle sitzend und gut beschützt von Mitgliedern und Gemeindehelfern, bildete dies der Abschluss für einen erlebnisreichen Tag.

