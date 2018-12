Folk und Rock am Neujahrstag in Groß-Rohrheim

Groß-Rohrheim.Die Offene Bühne im Januar fällt dieses Mal auf Neujahr. Die Musikkiste Groß-Rohrheim will diese Gelegenheit nutzen, mit den Freunden der Offenen Bühne anzustoßen. Die Verantwortlichen wollen weiterhin ein vielfältiges kulturelles Programm gestalten, interessante Künstler nach Groß-Rohrheim holen und Talente fördern.

Am Dienstag, 1. Januar, erwarten die Veranstalter mit Gästen aus den Bereichen Folk, Rock, Singer/Songwriter und Jazz ein vielseitiges Programm im Restaurant Zorbas in der Kornstraße 29. Der Eintritt ist frei. Für die Künstler geht ein Hut durch das Publikum.

Erster Gast auf der Offenen Bühne ist Nils Kühlmann (Gitarre/Gesang). Der 17-jährige Singer/Songwriter stellt eigene Stücke in englischer Sprache vor.

Den zweiten Block bestreitet Sax’n Guitar. Das Duo glänzt mit ungewöhnlichen Koloraturen, die selbst die Ohrwürmer der Beatles wie „While my guitar gently weeps“ oder „Something“ in ein neues spannendes Licht setzen. Obwohl sich Rainer Michels und Hans-Jürgen Boysen-Stern auf den Einsatz von zwei Instrumenten beschränken, zeichnen sie ein dynamisches und stimmiges Klang-Gemälde. Die beiden Musiker erzeugen eine intensive, spannungsgeladene Atmosphäre aus reich verzierten und fragilen Klängen.

Thomas Rosowski (Gitarre, Gesang) spielt akustische Musik von Neil Young. Wenn man die Augen schließt, wird man an den Meister höchstpersönlich erinnert.

Phönix the devourer bringt als Schlussakt bestimmt wieder Stimmung in das Nebenzimmer der Gaststätte. Der Außerirdische hat zu Neujahr wieder eine Botschaft zu verkünden. Anschließend gibt es noch eine Session.

Die Musikiste weist außerdem auf das Konzert der Groß-Rohrheimer Sängerin Susie Soul alias Susanne Czech hin. Sie war bei „The Voice of Germany“ und stellt am Freitag, 4. Januar, in Mannheim im Capitol ihr erstes Soloprogramm mit Adele-Songs, großer Band, Tänzern und acht Streichern vor. Susanne Czech ist der Musikkiste seit Jahren in vielfältiger Weise und als Mitglied verbunden.

