Franz Faaz stellvertretender Vorsitzender

Nach der Versammlung der Einsatzabteilung hatte auch der Feuerwehrverein seine Hauptversammlung, zu der Vorsitzender Mark Heitmann Mitglieder und Gäste begrüßte. In seinem Bericht erwähnte er die Anschaffungen, darunter das Boot und den Hygienewagen. Der Verein beteiligte sich wieder am Nikolausmarkt und am Tag der offenen Tür. Im Ausblick aufs laufende Jahr teilte Heitmann mit, dass ein Feuerwehrball stattfinden wird. Und am 1. Mai steht eine Radtour im Kalender.

Im Kassenbericht stellte Rechner Rainer Bersch die Einnahmen und Ausgaben dar. Die Kassenprüfer bescheinigten eine einwandfreie Buchführung und beantragten die Entlastung des Rechners und der anderen Vorstandsmitglieder. Dem folgte die Versammlung einstimmig.

Unter der Leitung von Rainer Donnerstag erfolgte die Vorstandswahl, bei der Mark Heitmann im Amt des Vorsitzenden bestätigt wurde. Gewählt wurden ferner zweiter Vorsitzender Frank Faatz, Kassenwart Ludwig Klodtka, Schriftführerin Sabrina Herbig und die Beisitzer Rainer Bersch und Sascha Werle. Marcel Keim und Marcel Otwarko wurden zu Kassenprüfern berufen.

Schließlich wurde noch ein Fest- und Kulturausschuss gegründet, der bei der Veranstaltungsorganisation mitwirken wird. Ihm gehören Werner Donnerstag, Jens Felgner, Markus Burgmer, Antje Filep, Oliver Raufert und Marcel Otwarko an. eib

