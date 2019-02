Freie Wähler wollen kleineres Parlament

Groß-Rohrheim.Wegen der angespannten Finanzsituation in Groß-Rohrheim unternehmen die Freien Wähler erneut einen Vorstoß zur Verkleinerung des Parlaments. Sie schlagen vor, bei der nächsten Kommunalwahl nur noch 15 Gemeindevertreter statt bisher 19 zu wählen. Fraktionsvorsitzender Walter Öhlenschläger will außerdem den Gemeindevorstand von derzeit vier auf drei Mitglieder plus Bürgermeister verkleinern. „Das bildet immer noch unsere Parteienlandschaft ab“, so Öhlenschläger. „Wir müssen bei uns anfangen zu sparen.“ Schon vor den Kommunalwahlen 2016 hatten die Freien Wähler einen entsprechenden Antrag gestellt, dafür aber keine Mehrheit gefunden. Die Gemeindevertretung tagt am Montag, 11. Februar, um 20 Uhr im Rathaus. kur

