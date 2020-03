Frisches beim Bauernmarkt

Groß-Rohrheim.Der Bauernmarkt am Freitag, 3. April, ab 14 Uhr in Groß-Rohrheim wird nicht wie zunächst angekündigt ein größerer Themenmarkt zu Ostern sein. Das Bauernmarkt-Team bittet um Verständnis, dass aufgrund der Corona-Krise das Angebot eingeschränkt werde. Das Hoflädchen Embach versorgt die Besucher mit frischem Obst und Gemüse, Eiern, Schokohasen und dem ersten Spargel aus der Region. Der Büttenhof liefert Wurst- und Fleischspezialitäten aus eigener Schlachtung. Familie Kübler wird mit Tee und Gewürzen vertreten sein. Es sein ein kleiner, aber feiner Bauernmarkt im Rathausinnenhof, betonen die Organisatoren in ihrer Mitteilung. red

