Frohe Kunde per Whatsapp

Groß-Rohrheim.Die Suche hat ein Ende: Mit Tim Borger präsentiert der TV Groß-Rohrheim einen Nachfolger für Sascha Holdefehr, der sein Trainer-Engagement beim Landesligisten nicht verlängerte. Mit Borger konnte Abteilungsleiter Hans-Peter Erlemann am Dienstagabend per Nachricht in der internen Whats-app-Gruppe einen Trainer präsentieren, der die Anforderungen zu 100 Prozent erfüllt.

„Wir wollten auf jeden Fall einen Trainer, der höherklassige Erfahrung hat. Das ist bei Tim Borger mit seiner Zeit als Spieler in der zweiten und dritten Liga bei der SG Wallau/Massenheim absolut gegeben“, erklärt der TVG-Abteilungsleiter. Zudem war man sich in der Führungsetage der Groß-Rohrheimer einig, dass man im Idealfall eher einen jungen Coach engagieren wollte: „Das war kein Ausschlusskriterium, aber schon wünschenswert. Ein junger Trainer erreicht die jungen Spieler häufig besser, hat die passendere Ansprache. Das muss nicht immer so sein, aber häufig ist das so. Und wir müssen in den nächsten Jahren immer wieder junge Kräfte einbauen.“ Mit seinen 35 Jahren entspricht Borger auch diesem Wunsch. Dass er zuletzt die SKV Mörfelden binnen drei Jahren von der B-Liga mit einem Durchmarsch durch die A-Liga bis in die Bezirksoberliga führte, unterstreicht die Qualität des in Dieburg wohnenden Coaches.

Die ersten Gespräche zwischen der Abteilungsleitung mit Erlemann, Andreas Fries sowie Thomas Fox mit Tim Borger fanden noch vor der corona-bedingten Kontaktbeschränkung statt. „Wir haben uns intensiv ausgetauscht, hatten gute Gespräche und waren uns sicher, dass das passen könnte“, so Erlemann. Nun wurden Nägel mit Köpfen gemacht. „Natürlich ist es schade, dass sich der neue Trainer nicht persönlich bei der Mannschaft vorstellen konnte, aber die Rückmeldungen, die ich auf meine Nachricht von den Spielern erhielt, waren positiv“, ist der Abteilungsleiter überzeugt, dass die Konstellation passen wird.

In welcher Liga Borger die Ried-Handballer coachen wird, ist indes noch nicht final geklärt. Nachdem der Hessische Handball-Verband (HHV) die Runde beendet hatte und ankündigte, das Klassement vom 13. März als Abschlusstabelle zu nehmen, geht Erlemann davon aus, dass seine Mannschaft aus der Landesliga in die Bezirksoberliga runter muss. „Dass der HHV die Saison abgebrochen hat, ist für mich eine richtige und nachvollziehbare Entscheidung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beispielsweise im badischen, wo die Spiele immer noch nur ausgesetzt sind, die Runde irgendwann weitergeht“, erläutert der Abteilungsleiter.

Nicht anfreunden kann er sich indes mit der schnellen Entscheidung zur Wertung anhand des Tabellenstands vom 13. März. „Da hätte ich mir weitere Überlegungen gewünscht. Die jetzige Reglung birgt einige Ungerechtigkeiten in sich“, wäre Erlemann für eine ähnliche Entscheidung wie in den Frauen-Bundesligen, in denen es nur Auf-, aber keine Absteiger geben wird: „Dann hätte man in der nächsten Runde etwas größere Ligen, die Vereine hätten mehr Heimspiele und könnten damit etwaige finanzielle Rückschläge durch die Corona-Krise vielleicht abfedern. Danach könnte man mit einem vermehrten Abstieg wieder die ursprüngliche Klassenstärke herstellen.“

Klassenerhalt bleibt das Ziel

Dass der Verband nachjustiert, scheint immerhin nicht völlig ausgeschlossen. Der Bezirksspielwart des Handball-Bezirks Darmstadt, Thomas Märtesheimer, unterrichtete am Mittwoch die Vereine darüber, dass „es noch sehr viele Punkte gibt, welche bei der Auf- und Abstiegsregelung beachtet werden müssen“. Märtesheimer weiter: „Der HHV ist aktuell bemüht, teilweise in Zusammenarbeit der einzelnen Spielwarte, Lösungen zu finden, welche allen Vereinen gerecht werden.“

Die Groß-Rohrheimer würden gerne ihren Landesliga-Platz behalten, „aber zwingend ist das nicht. Unser Ziel ist es im Falle des Abstiegs auf alle Fälle, dass wir gleich wieder in der Bezirksoberliga vorne mitspielen und mittelfristig wieder in die Landesliga kommen“, gibt sich Hans-Peter Erlemann zuversichtlich.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.04.2020