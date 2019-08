Führung mit Waschweib

Groß-Rohrheim.Der Seniorenausflug der Gemeinde Groß-Rohrheim findet am Montag, 2. September, statt. Abfahrt ist um 8 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Das genaue Ziel wird noch nicht verraten, allerdings geht es in den Landkreis Main-Spessart. Nach dem Mittagessen erleben die Teilnehmer eine Führung der besonderen Art, wie die Verwaltung mitteilt. Ein Waschweib, eine Bäckermeisterin und ein Handwerker werden Interessantes berichten. Eine berühmte Märchenfigur stammt ebenfalls aus dieser Stadt. Wer möchte, kann ab sofort im Rathaus, Zimmer 9/10, unter 06245/90777-17 einen Platz reservieren. Mitfahren können alle Senioren, die Lust haben. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 29. August. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.08.2019