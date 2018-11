Geldsegen kurz vor Weihnachten

GROß-ROHRHEIM.„Alle Jahre wieder“ – unter diesem Motto fand die Spendenübergabe der Sparkasse Worms-Alzey-Ried an die Kommunen im hessischen Ried statt. Vorstandsvorsitzender Marcus Walden und seine Vorstandskollegen hatten zur Scheckübergabe an die Gemeinden Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim ins katholische Gemeindezentrum in der Richard-Wagner-Straße eingeladen.

Stellvertretend für die Rathauschefs Bärbel Schader, Felix Kusicka und Rainer Bersch bedankte sich Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer für die Spenden, die „seit vielen Jahren gute Sitte sind“. Störmer betonte, dass mit der Gesamtsumme von fast 100 000 Euro in allen vier Kommunen „vieles positiv weiter entwickelt werden kann“.

Walden sprach in seinem Rückblick von „einem guten Jahr“. „Es ist uns wieder gelungen, ein gutes Ergebnis in schwierigen Zeiten und in einem anspruchsvollen Umfeld zu erzielen“. Der Vorstandsvorsitzende ließ das zu Ende gehende Geschäftsjahr Revue passieren und dankte vor allem den Mitarbeitern für deren engagierte Arbeit. Walden betonte die Bereitschaft und den Willen, den Wandel zu gestalten und ihn zu nutzen – „zum Vorteil unserer Kunden rechts wie links des Rheins“.

Auch im Jahr des 180-jährigen Bestehens ist laut Walden vieles bei der Sparkasse innovativ weiterentwickelt worden. Echtzeit-Überweisung, Android-Smartphone und die mobile Zahlfunktion per Handy lauteten dabei die Stichworte. Mit Blick auf 2019 zeigte er sich optimistisch: „Auch im nächsten Jahr wollen wir mit den erwirtschafteten Überschüssen etwas Gutes tun.“ beh

© Südhessen Morgen, Montag, 26.11.2018