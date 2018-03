Anzeige

Groß-Rohrheim.Beteiligen soll sich die Gemeinde Groß-Rohrheim an der Überarbeitung des Radwegenetzes im Kreis Bergstraße. Einen entsprechenden Antrag hatten die „Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim“ (FW-BfGR) der Gemeindevertretung zur Beratung vorgelegt. Von dort war die Vorlage gleich in die Ausschüsse weitergeleitet worden, die sich in gemeinsamer Sitzung damit befassten. Dazu hatte man auch sachkundige Bürger aus der Radtouristik-Gruppe des Turnvereins und einen Vertreter des Allgemeinen deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) eingeladen.

Radschau im Frühjahr

Diese erste Beratung mündete in der Empfehlung der Ausschüsse, im Frühling eine Radschau durchzuführen, an der neben den Kommunalpolitikern interessierte Bürger teilnehmen sollen. Auch die Straßenbehörde „Hessen mobil“ und die Polizei sollen mit eingebunden werden. Koordiniert wird die Rundfahrt vom Ausschuss für Dorferneuerung, Bau- und Umweltfragen.

In der Aussprache wurden etliche Vorschläge gemacht zu einer weiteren Verbesserung der Situation für die Radfahrer im Ort. Ferner wurde über Anschlüsse ans überörtliche Radwegenetz nachgedacht. Dabei kam der Radschnellweg durchs Ried zur Sprache und auch ein touristischer Rundweg in der Rheinebene. Ansporn zur Mitarbeit an der Überarbeitung des Radwegekonzeptes im Kreisgebiet war nicht zuletzt das Radwegekonzept von 1991, in dem Groß-Rohrheim noch als „fahrradfeindlich“ dargestellt ist, und die deutlichen Verbesserungen, die seitdem umgesetzt wurden.