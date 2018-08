Anzeige

Groß-Rohrheim.Die Gemeindefinanzen stehen ganz oben auf der Tagesordnung, wenn der Groß-Rohrheimer Haupt- und Finazausschuss am Donnerstag, 16. August, 20 Uhr, zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt. Die Ortspolitiker erhalten Informationen für die überplanmäßigen Ausgaben des ersten Halbjahres 2018. Der Gesamtabschluss des vergangenen Jahres steht ebenfalls zur Debatte.

Außerdem geht es um das Gemeindehaus in der Speyerstraße und Baumaßnahmen in der evangelischen Kita. Das Gremium denkt schon über den nächsten Maimarkt nach – und auch darüber, wie die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm verwendet werden sollen. Bei der Verwaltungskostensatzung steht eine Änderung an. Zum Schluss geht es um Grundstücksangelegenheiten. sbo