Generalprobe vor Casting

Groß-Rohrheim.Chiara Frodyma tritt am Dienstag, 5. Februar, wieder bei der Offenen Bühne der Musikkiste im Restaurant Zorbas, Kornstraße 29, auf. Für sie ist es quasi die Generalprobe. Denn drei Tage später folgt das Casting der Musikshow „The Voice Of Germany“. Für den Auftritt in Groß-Rohrheim hat Chiara Frodyma mit Marc Himmelmann ein ganz neues Programm aktueller Popsongs zusammengestellt.

Bei der Offenen Bühne am 5. Februar soll es ohnehin wieder vielfältig zugehen. Die Musikkiste kündigt Pop, Rock, Blues, Singer-Songwriter und Jazz, drei Duos und ein Quartett an. Der Eintritt ist wie immer frei. Zu erleben sind neben dem Duo Frodyma und Himmelmann auch Markus Neeb (Gitarre) sowie Thomas Beschorner (Bass) mit jazzigen Klängen. Das kontrastreiche Programm runden sie mit eigenen Kompositionen und Eskapaden in andere Genres ab. Die Gruppe Manfreds Bluestrail bietet einen abwechslungsreichen Ausflug in den Blues aller zeitlichen Epochen von Muddy Waters, BB King bis Eric Clapton und S. R. Vaughan. Eigene Interpretationen mit Liebe zum Detail wechseln mit klassischen Arrangements.

Gitarrenzauber lockt im April

Das Singer-Songwriter-Duo Aces of liquid diamond aus Mainz serviert einen Cocktail aus Popsongs der 80er Jahre bis heute. Kim Ulrike Roß (Gitarre und Gesang) und Jan Kahlenberg (Gitarre) sind gerade dabei, einen Tonträger mit eigenen Songs zu produzieren.

Die nächsten Termine der Offenen Bühne sind am 5. März und 2. April. Zudem ist der Gitarrenzauber am Sonntag, 7. April, mit Mike Dawes, Martin Harley, Alex Auer Trio, Steph MacLeod sowie Petteri Sariola zu erleben. Am 26. Mai lädt die Musikkiste zu einem Workshop und Konzert mit Michael Sagmeister und Antonella d‘Orio ein. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.02.2019