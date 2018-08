Gerätewart soll Anfang 2019 seine Arbeit aufnehmen

GROß-ROHRHEIM.Umfangreich war die Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses, die Mitglieder mussten sich auf eine lange Sitzung einstellen. Zum Sitzungsbeginn erhielten sie eine Aufstellung der überplanmäßigen Ausgaben sowie einen Einblick in den Gesamtabschluss für das vergangene Jahr.

Anschließend informierte Hauptamtsleiter Klaus Menger über die Beschlussvorlagen der Verwaltung zur Kindergartenerweiterung und zur Dachsanierung des Gemeindezentrums (wir berichteten). Sowohl der Erweiterung der protestantischen Kindertagesstätte als auch der geplanten Dachsanierung im Bereich des Gemeindezentrums stimmten die Ausschussmitglieder nach kurzer Besprechung zu.

Programm für den Maimarkt

Wie schon in der Sitzung des Ausschusses für Sport-, Kultur-, und Jugendfragen informierte Bürgermeister Rainer Bersch über die Programmplanung für den Maimarkt im Jahr 2019. Im Jubiläumsjahr soll am Samstagabend die bekannte Showband „Cabrio“ für Unterhaltung sorgen. Am Sonntagvormittag unterhält die „Rohremer Blasmusik“ beim traditionellen Frühschoppen. Höhepunkt der Veranstaltung soll dann der Auftritt der Schlagersängerin Laura Wilde am Nachmittag „uff de Gass“ werden. Die dafür notwendige Erweiterung des Kostenrahmens befürworteten alle Ausschussmitglieder. Zu der – mittlerweile achten – Änderung der Verwaltungskostensatzung gab es reichlich Zustimmung. Lediglich die Freien Wähler enthielten sich der Stimme.

Nächster Punkt auf der Tagesordnung: eine Stelle für einen eigenen Gerätewart in Groß-Rohrheim. „Diese Vorlage ist Folge unseres Beschlusses vom 19. Juni. Wir haben uns für die Einstellung eines eigenen Gerätewarts für die Feuerwehr und den Bauhof entschieden“, erinnerte Bürgermeister Rainer Bersch. Der geplanten Stellenausschreibung zufolge soll dieser ab Januar 2019 vor Ort tätig sein. Die Bewerber sollten möglichst gelernte Kfz-Mechaniker sein und die „uneingeschränkte Feuerwehrtauglichkeit“ besitzen.

Nach intensiver Diskussion über die notwendigen Kompetenzen des künftigen Gerätewarts empfahl der Ausschuss, die neue Stelle mit Entgeltgruppe acht auszuschreiben. Auf eine „sachgrundlose Befristung des Arbeitsvertrags“ soll die Gemeinde verzichten.

Die Anträge der Freien Wähler zum Sportstättenentwicklungsplan und der SPD zur Spielplatzerweiterung „Neben dem Schubertweg“ werden – wie der Antrag der CDU auf Schaffung eines historischen Pfads – auf die Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung gesetzt. Sie findet morgen Abend, 20 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses statt. beh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018