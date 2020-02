Geruch aus Kesselwagen

Groß-Rohrheim.Einen Großeinsatz mit bis zu 140 Einsatzkräften bewältigten die Feuerwehren aus Bürstadt, Lampertheim, Groß-Rohrheim und Viernheim in der Nacht von Freitag auf Samstag am Bahnhof in Groß-Rohrheim. Gegen 20.30 Uhr war im Bahnhof Lampertheim aufgefallen, dass bei einem Kesselwagen Geruch austrat, wie Einsatzleiter Rainer Donnerstag dieser Redaktion berichtete. Der Güterzug, der aus Mannheim kam, verlies zwar noch den Bahnhof Lampertheim, wurde in Groß-Rohrheim aber gestoppt und dort auf ein Abstellgleis rangiert. Bis 2 Uhr früh waren Spezialisten und der Messtrupp der Feuerwehr Bürstadt im Einsatz. Sie konnten letztlich keine gefährlichen Stoffe feststellen, so dass der Zug seine Fahrt wieder fortsetzen konnte. Die Gleise waren während des Einsatzes gesperrt. r ku

