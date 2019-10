Gesundheit als Unterrichtsfach

Groß-Rohrheim.Nicht nur für Landrat Christian Engelhardt und den Groß-Rohrheimer Bürgermeister Rainer Bersch war es eine Premiere. Auch die Grundschüler der Lindenhofschule lernten am erstmals an ihrer Schule durchgeführten Yolo-Day (steht für: You only live once) des Kreis Bergstraße eine ganze Menge: über Zahngesundheit, Erste Hilfe, den Umgang mit Haustieren, digitale Spiele, Ernährung, gesunde Durstlöscher und Werbebotschaften. Auch über Sozialkompetenz konnten sie mit Expertin Kristin Hörberg diskutieren.

Eltern helfen tatkräftig mit

„Wir führen zwei Mal im Jahr mit unseren Schülern Gesundheitstage durch“, erklärte Schulleiterin Christiane Ritzert. Sie schätzt bei der Organisation ihr engagiertes Kollegium, und kann sich auch auf die Mithilfe aus der Elternschaft verlassen.

Beim Yolo-Day kommen zahlreiche Experten an die Schule. So lernten die Kinder bei Tim Bunscheit vom DRK, wie man einen Notruf absetzt oder einen Verband anlegt.

Große Augen rief der „Zuckertisch“ hervor. Da wurde den Kindern eindrucksvoll anhand der weißen Würfelchen vor Augen geführt, wie viel Zucker bestimmte Lebensmittel enthalten. Dass die süße Versuchung zudem Karies verursachen kann – und deshalb nach dem Essen immer die Zähne geputzt werden sollten – wurde ihnen ebenso erklärt. Im Ernährungsworkshop veranschaulichte Eva-Maria Renner den Grundschülern die Folgen von Fehlernährungen. Zudem erfuhren die Schüler, welche Alternativen es zu zuckerhaltigen Getränke gibt. Dazu gehörte auch die Herstellung von einem gesunden Durstlöscher – einem Smoothie.

Aber auch der richtige Umgang mit Haustieren wurde behandelt. Sabrina Schäfer vom Veterinäramt erklärte den Kindern in einem Workshop, was sie bei der Auswahl des Tiers beachten müssen, welche Rassen es gibt und wie die Tiere richtig gefüttert und gepflegt werden.

Sven Holland von den Jugendmedien Weinheim wies auf die Gefahren von digitalen Spielen hin. Außerdem wurde Fernsehwerbung thematisiert, die Kinder als Konsumenten entdeckt hat und bei der die Grenzen zwischen Programm und Werbung verschwimmen.

„Jedes Kind konnte an drei Workshops teilnehmen“, berichtete Christiane Ritzert. Die Erst- und Zweitklässler kamen zudem in den Genuss einer fröhlichen Bewegungsrunde auf dem Schulhof. Und zwischendurch lockte ein verführerisch aussehendes Büffet die Kinder an einen langen Tisch auf dem Schulhof.

Die Speisen hatte der Elternbeirat organisiert und darauf geachtet, dass sie schmecken und gut für die Gesundheit sind.

