Gitarrenkurs im Gemeindehaus

Groß-Rohrheim.Ein neuer Gitarrenkurs für Jugendliche startet am Donnerstag, 30. August, um 18 Uhr im evangelischen Jugendhaus Groß-Rohrheim. Veranstalter ist der Aktionskreis für Kinder- und Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Groß-Rohrheim. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Kurs geht über 15 Donnerstage und wird von Eberhard Petri geleitet. Leihinstrumente stehen für Jugendliche ohne Instrument kostenlos zur Verfügung.

Die Teilnehmer lernen Akkorde und Liedbegleitung nach Tabulaturen und Griffbildern, also ohne Noten. Außerdem beschäftigen sie sich mit verschiedenen Rhythmen: Blues- und Rock’n’Roll-Patterns, Power-Chords und Pentatoniken für Lead-Gitarre. Nach dem Kurs sollen die Jugendlichen selbst Stücke begleiten und erarbeiten können. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 06245/90 55 33 sowie per E-Mail an EPetri@t-online.de. red

