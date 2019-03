Gottesdienst in St. Theresia

Groß-Rohrheim.„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden in diesem Jahr die slowenischen Frauen zum Weltgebetstag ein. Ihr Gottesdienst entführt diesmal in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria: Slowenien. Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die slowenischen Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein, erzählen aus ihrem Land, aus ihrem Alltag und von ihrem Glauben. Auch in Groß-Rohrheim findet am Freitag, 8. März, ein ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen statt. Dieser beginnt um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Theresia. Vorbereitet und gestaltet wird der Gottesdienst gemeinsam von Frauen beider Kirchengemeinden. Im Anschluss lädt das Organisationsteam zum gemütlichen Beisammensein im katholischen Pfarrheim mit landestypischen slowenischen Speisen ein. Das Team freut sich auf viele Teilnehmer. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.03.2019