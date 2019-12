Groß-Rohrheim agiert auswärts zu harmlos

Groß-Rohrheim.Die Handballer des TV Groß-Rohrheim treten auf den Abstiegsplätzen der Landesliga auf der Stelle. Und es bleibt dabei: Auswärts bekommen sie kein Bein auf den Boden. Bei der HSG Kahl/Kleinostheim unterlag das Team von Trainer Sascha Holdefehr deutlich mit 22:34 (13:19). „Dabei sah es über weite Strecken gar nicht schlecht aus – und das trotz einiger personeller Probleme und der schlechten Vorbereitung auf dieses Spiel“, erklärte der Übungsleiter, der in der vergangenen Woche nur mit einem Mini-Kader trainieren konnte. Hinzu kam, dass Andreas Ochs am Spieltag Kreislaufprobleme hatte. Er setzte zwar dennoch einige Akzente, war aber nicht so dominant wie sonst.

„Wir sind trotz allem eigentlich gut in die Partie gekommen“, fand Holdefehr mit Blick auf die 3:1 (3.)-führung und den ausgeglichenen Verlauf bis zum 8:10 (15.). In der Folge verlor Groß-Rohrheim allerdings etwas die Linie, auch weil einige Wechsel nötig wurden. Die Folge war, dass sich Kahl/Kleinostheim über 14:9 (19.) und 15:12 (22.) auf 19:13 zur Pause absetzte.

Talent Niklas Frier überzeugt

In der Pause drehte Holdefehr an ein paar Stellschrauben und das mit Erfolg. „Wir hatten bis zum 18:21 eine richtig gute Phase, aber leider ist danach völlig der Faden gerissen“, so der Coach mit Blick auf die Phase zwischen der 41. und 48. Minute, als der TVG wieder mit 20:28 in Rückstand geriet. „Das war an diesem Tag auch nicht mehr aufzuholen“, so Holdefehr. Über 31:21 (55.) ging es zum 34:22-Endstand.

„Man hat gesehen, dass Kahl/Kleinostheim eine gestandene Landesliga-Mannschaft ist. Sie halten ihr Niveau und wenn dann der Gegner Fehler macht, so wie wir heute, wird das prompt bestraft“, zollte Holdefehr den Gastgebern Respekt.

Aber völlig unzufrieden war er trotz der deutlichen Niederlage auch mit seinem Team nicht: „Wir hatten gute Ansätze, aber über die gesamte Spielzeit hat es leider nicht gereicht.“ Ein Sonderlob erhielt einmal mehr der junge Niklas Fries, der unter der Woche zwar krankheitsbedingt nicht trainieren konnte, aber wieder ein Aktivposten war.

„Wir werden jetzt sicherlich nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern konzentriert weiterarbeiten“, richtete Coach Holdefehr den Blick gleich wieder nach vorne. Am kommenden Wochenende geht es zum Tabellenfünften TuS Griesheim. „Wir werden uns gut vorbereiten und werden alles versuchen, dort was zu holen. Ich könnte mir vorstellen, dass Griesheim uns mit seiner Spielweise eher liegt als Kahl oder zuvor Nieder-Roden. Wichtig wird aber sein, dass wir halbwegs komplett sind und dass wir dann über 60 Minuten unsere Leistung abrufen“, so der Coach.

TVG-Tore: Ochs (10/4), Fries (6), Anthes (3), Sziebert (2), Till Haas (1). me

