Groß-Rohrheim atmet auf

Groß-Rohrheim.Mit einer starken Teamleistung und großem Kampfgeist haben die Handballer des TV Groß-Rohrheim ihre ersten Auswärtspunkte in der Landesliga geholt: Beim stark eingeschätzten seitherigen Tabellenfünften TuS Griesheim gewann der TVG am Sonntagabend mit 38:34 (17:16) und hat damit wieder Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt.

Mit 9:15 Punkten ist der TVG zwar weiterhin Drittletzter, aber punktgleich mit den beiden davor platzieerten Teams aus Offenbach und Groß-Umstadt. Gelingt am vierten Advent ein Heimsieg gegen den starken Tabellendritten SG Egelsbach, könnte die Holdefehr-Sieben auf einem Nichtabstiegsplatz überwintern.

In Griesheim war den Groß-Rohrheimern von Beginn an anzumerken, dass sie endlich auch auswärts „den Bock umstoßen“ wollten. „Wir haben uns extrem gut auf diesen Gegner vorbereitet, wollten zeigen, was wir können“, machte auch Sascha Holdefehr eine positive Stimmung in seiner Mannschaft aus. „Wir waren uns einig, dass wir hier gewinnen wollen – und wenn es nicht reichen sollte, Griesheim sehr, sehr gut sein müsste. Und mit diesem Selbstverständnis sind wir hier auch aufgetreten“, so der Trainer.

Bank-Spieler machen Stimmung

Tatsächlich trieben sich die Spieler gegenseitig an, unterstützten sich und auch die Bank-Spieler brannten und machten Stimmung. „Die Körpersprache war heute klasse und das hat sich auf das gesamte Spiel übertragen“, sah Holdefehr eine aufopferungsvoll kämpfende Deckung, „in der wir als Einheit aufgetreten sind, auch wenn wir ein paar Gegentore zu viel kassierten“.

Im Angriff liefen Andreas Ochs und Niklas Fries zur Höchstform auf. Während man von Ochs – mit 131 Treffern Top-Torjäger der gesamten Liga – nur selten etwas anderes gewohnt ist, kommt die Leistung von Fries durchaus etwas überraschend.

„Der Junge ist gerade einmal 19“, gibt Holdefehr zu bedenken. „Ich war schon überzeugt, dass er eine Verstärkung für uns sein könnte. Aber dass er so durchstartet, das habe ich nicht erwartet“, lobt der TVG-Coach den neunfachen Torschützen. „Aber auch ansonsten war das eine tolle Teamleistung, in der jeder seinen Part übernommen hat.“

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei Griesheim meist knapp vorlegte, Groß-Rohrheim, aber auch immer die passende Antwort parat hatte. Nach dem 11:13 gelang den Gästen der 14:14-Ausgleich und zur Pause lag Groß-Rohrheim knapp mit 17:16 vorne. Im zweiten Abschnitt führten die Gastgeber letztmals beim 20:19, nach dem 22:22 erhöhte der TVG die Schlagzahl und setzte sich auf 27:24 und 29:25 ab. „Das war eine sehr starke Phase von uns“, so Holdefehr. Griesheim versuchte nun alles, wechselte seine Deckungformation, aber Groß-Rohrheim hatte immer die passende Antwort parat.

Nach dem 33:30 erhöhte der Aufsteiger auf 35:31 und ließ bis zum 38:34-Endstand auch nichts mehr anbrennen.

Nach der Schlusssirene war der Jubel nach dem ersten Auswärtserfolg in der neuen Liga riesig und die Art und Weise, wie sich die Mannschaft präsentiert hat, lässt für das letzte Hinrundenspiel am nächsten Sonntag gegen Egelsbach und die Rückserie im neuen Jahr noch einiges erwarten.

TVG-Tore: Ochs (14/9), Fries (9), Ehlert, Till Haas, Anthes (je 3), Olf (2), Sziebert (1). me

