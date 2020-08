Groß-Rohrheim feiert „dehoam“

Groß-Rohrheim.Der Groß-Rohrheimer Kerweverein RARA will in diesem Jahr das 45-jährige Bestehen der Kerweborsch feiern, auch wenn die Rohrheimer Kerb offiziell wegen Corona abgesagt ist. Neben den 17 aktiven Kerweborsch machen zum Jubiläum auch 38 „Oaldkerweborsch“ mit. Die Organisatoren haben Ideenreichtum gezeigt und die Feier vom 22. bis 24. August kurzerhand an einen für alle sicheren Ort verlegt.

„Ein Großteil der Veranstaltungen findet virtuell statt. Im Internet auf unserem YouTube Kanal gibt es am Kerwewochenende eine ganze Menge zu sehen“, sagt Sascha Drexler vom Kerwevorstand.

Aktiv auf mehreren Kanälen

Für ihr Angebot nutzen die Kerweborsch die unterschiedlichsten Kanäle: auf Facebook ist es „Kerwe und Traditionsverein RARA 1987 e.V.“, in YouTube „RohremerKerb“ und auf Instagram „rohremerkerb“. Die Hashtags für die Kerb lauten: #RohremerKerb, #CoronaKerb, #KerbDehoam, #AbstandDieVollsten. So kann jeder dem virtuellen Kerweprogramm folgen.

Los geht’s am Samstag, 22. August, um 14.30 Uhr mit dem Aufhängen von Kerwefahnen und Kränzen im eigenen Vorgarten. Ab 18 Uhr kann jeder mit dem Kerwedinner „dehoam“ beginnen. Rezepte finden Hobbyköche in den früheren Kerweblädchen auf www.rohremerkerb.de. Dann heißt es Laptop, Bier und Chips bereitstellen. Denn um 20.30 Uhr folgt „Best of Showtime dehoam.“ Gezeigt werden Showtime-Highlights der zurückliegenden Jahre auf dem YouTube Kanal „Rohremer Kerb“.

Am Sonntag, 23. August, sollte man dann schon wieder ausgeruht sein. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen zuhause mit der Rohrheimer Blasmusik auf dem gleichen YouTube Kanal. Ab 14 Uhr startet der Malwettbewerb „Male deinen eigenen Traum-Umzugswagen“. Um 16 Uhr folgt als Höhepunkt die Verlesung der Kerwered’ durch den Kerwevadder – ebenfalls im YouTube Channel „Rohremer Kerb“.

Auch der Kerwemontag, 24. August, findet virtuell statt. Um 11 Uhr steht zum Auftakt der Frühschoppen „dehoam“ an, gefolgt von der traditionellen Kerweolympiade für Jedermann in den eigenen vier Wänden, die ab 14 Uhr beginnt. Um 17 Uhr wird das Schätzspiel auf dem YouTube Kanal aufgelöst und um 19 Uhr die Rohremer Kerb „dehoam“ beerdigt.

Aktuell ist die beliebte Kerwezeitung das „Rohremer Kerweblädche“ im Druck. Statt 16 Seiten hat das „Blädche“ in diesem Jahr beinahe schon Magazincharakter und bietet den Lesern 64 Seiten. Das umfangreiche Heft ist eine Art „Best of“. Fast jedem Jahr (seit 1975) haben die Herausgeber eine eigene Seite gewidmet. So erfährt man unter anderem, dass es bereits 1948 eine organisierte Kerb gab. Neben Fotos gibt es einen Re-Print des kompletten Hefts von 1948. Derzeit laufen die Kerweborsch von Haustür zu Haustür und verkaufen das Sonderheft.

„Da wir keinen Kerwebaum mit Kerwekranz an der Bürgerhalle aufstellen dürfen, haben wir uns etwas überlegt: Bei Eva’s Blütenzauber in Biblis kann jeder seinen eigenen Kerwekranz für dehoam bestellen. So kann man neben der Rohremer Ortsfahne noch einen Kerwekranz aufhängen“, fügt Drexler an.

Und noch etwas haben sich die Vereinsmitglieder ausgedacht: das Kerwe-Carepaket, das die Kerweborsch für 15 Euro ausliefern. Darin enthalten sind unter anderem Leckereien und eine Überraschung. Vorbestellungen werden bis Freitag, 14. August, von Sascha Drexler, Mozartstraße 17 und Niklas Diehl, Rheinstraße 73, gegen Zahlung der 15 Euro entgegengenommen. Auch die Ortsfahnen können bei Sascha Drexler bestellt werden, der auch unter Telefon 0176/66 80 86 47 zu erreichen ist.

Beim Schätzspiel sollen die Teilnehmer erraten, wie viele Kronkorken in eine Drei-Liter-Asbach-Flasche passen. Die Flasche steht bei Getränke Kirsch in der Wingertsstraße und kann dort besichtigt werden. Tipps können dort für 50 Cent abgegeben werden. Die Nachkerb fällt in diesem Jahr aus.

