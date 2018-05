Groß-Rohrheim feiert wieder „Off de Gass“

Anzeige

Groß-Rohrheim.Groß-Rohrheim feiert wieder Maimarkt „Off de Gass“. Dieser findet am heutigen Samstag, 12. Mai, und am morgigen Sonntag, 13. Mai schon zum 359. Mal im Ort statt, zum neunten Mal als Gassenattraktion unter freiem Himmel. Für das Fest wird die Rheinstraße für den Verkehr teilweise gesperrt, damit Karussell, Süßigkeiten- und Schießstand sowie die Freiluftbühne und die Stände der Teilnehmer Platz finden.

Buntes Angebot

Das Programm Samstag, 12. Mai 11.30 Uhr: Eröffnungsmarsch vom Bahnhofsplatz bis in die Rheinstraße mit Musik von der Rohrheimer Blasmusik. 12 Uhr: Eröffnung mit Bürgermeister Rainer Bersch. Bauern- und Krämermarkt, Gewerbeausstellung und die Kleintierausstellung in der Rathausscheune, beginnen. Kaffee und Kuchen vor dem Treff 21. 13 Uhr: Livemusik mit Kalli Hofmann auf der Freiluftbühne. 19 Uhr: Livemusik mit Dirty Doc auf der Freiluftbühne. 21 Uhr: Tanzauftritt von Donna Gruber, Zumba. Sonntag, 13. Mai 10 Uhr: Kersch off de Gass, Open Air Gottesdienst an der Bühne. 11 Uhr: Fortsetzung Bauern- und Krämermarkt, Gewerbeausstellung, Kleintierausstellung, Traktorenausstellung im Hof der Raiffeisenbank und Oldtimer in der Kornstraße. 11 Uhr: Platzkonzert Rohrheimer Blasmusik. 12 Uhr: Kinderschminken. 14 Uhr: Cafeteria im Treff 21 16 Uhr: Livemusik mit Sandbach Boys. str

Der Maimarkt bietet eine bunte Mischung aus Bauern- und Krämermarkt, Gewerbeausstellung, Kleintierausstellung und Bewirtung durch Vereine. Beim Bummel erwartete die Besucher einiges: Feuer- und Lichttonnen, Holzspielzeug, Schmuck und Accessoires, Tischwäsche, gehäkelte Kuscheltiere, vegane Backwaren oder Korbwaren, sogar mit Reparatur vor Ort. Wein, Naturkosmetik sowie Glasartikel runden das Angebot ab.

Der Reit- und Fahrverein kümmert sich gemeinsam mit dem Schützenverein, dem Tennisclub TC 1974, dem evangelischen Kindergarten, dem Handharmonika Club, dem TV Groß-Rohrheim 1906 sowie dem FC Alemannia um das leibliche Wohl, so dass die heimische Küche kalt bleiben kann. Auch Kaffee und Kuchen werden an beiden Festtagen vor und im Treff 21 angeboten. Weiterhin zeigt der Kleintierzuchtverein H 41 seine Tiere in der Rathausscheune. Im Rathaushof ist der Kinderschutzbund Ried aus Gernsheim zu finden. Dort können sich die kleinen Besucher ab 12 Uhr schminken lassen.