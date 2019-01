Groß-Rohrheim sucht Betreuer

Groß-Rohrheim.Die Gemeinde Groß-Rohrheim sucht ehrenamtliche Betreuer, die bereit sind, in der dritten Woche der hessischen Sommerferien, vom 15. Juli bis 20. Juli, bei den Groß-Rohrheimer Ferienspielen mitzuwirken und die Kinder ordnungsgemäß zu beaufsichtigen. Den Betreuern wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Um als Betreuer bei den Ferienspiele fungieren zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, wie die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung betont. So müssen die Aufsichtspersonen das 16. Lebensjahr vollendet haben. Vonseiten der Gemeinde wird außerdem ein Führungszeugnis für die Ferienspiele beantragt, das gebührenfrei ist. Interessierte können sich zum bis 10. März entweder direkt im Rathaus, Zimmer 6, oder per E-Mail an a.walz@gross-rohrheim.de melden. Dann erhalten sie auch weitere Informationen. red

