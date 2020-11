Groß-Rohrheim sucht Erzieherinnen

Groß-Rohrheim.Es ist fast schon ein gewohntes Bild: Das Groß-Rohrheimer Gemeindeparlament hatte wegen der Corona-Pandemie seine jüngste Sitzung wieder in der Bürgerhalle durchgeführt. Die Sitzung war denn auch denkbar kurz. Die Freien Wähler hatten ihren Antrag zum Thema Wertstoffhof zurückgezogen. Als Erstes erfolgte die kommentarlose Zuleitung des Haushaltes 2021 durch den Bürgermeister. Der neue Haushaltsplan wird nun in den Fachgremien beraten und soll am 16. Dezember verabschiedet werden.

Der neue Ergebnishaushalt hat ein Gesamtvolumen von 8,1 Millionen Euro. Der Haushalt für das kommende Jahr weist im ordentlichen Ergebnis ein Minus von 161 000 Euro aus. Das Minus für 2021 beträgt insgesamt rund 300 000 Euro. Laut vorgelegtem Zahlenwerk erwartet Kämmerer Gerhard Henning für die Jahre 2022 bis 2024 allerdings Ergebnisüberschüsse im unteren fünf - und sechsstelligen Bereich.

Auch die Gemeindevertretung schloss sich einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung an, die während des ersten Corona-Lockdowns ausgefallenen Kita-Beträge nicht mehr nachzufordern. Des Weiteren soll das Gute Kita-Gesetz möglichst schon im kommenden Jahr im kommunalen Kindergarten umgesetzt werden. Dafür votierten alle Parlamentarier. Vorausgesetzt, es findet sich geeignetes Personal. „Es wird noch schwerer, jemanden zu finden, wenn wir bis 2022 warten“, erklärte Horst Menger (SPD). Durch die 1,25 Stellen steigen die Personalkosten. Auch der evangelische Kindergarten will das Gute Kita-Gesetz so bald wie möglich umsetzen. Da wird dann auch der Gemeindeanteil steigen.

Insgesamt bedeutet dies Mehrkosten von rund 70 000 Euro. Darauf wies Kurt Kautzmann (CDU) hin, als es in dem Zusammenhang um den Haushalt der evangelischen Kita ging. Die CDU hätte diese Thematik gerne noch einmal in den Fachausschuss verwiesen. Dafür fand sich aber keine Mehrheit. Für den Haushalt des evangelischen Kindergartens sowie dessen Stellenplan stimmte die Mehrheit zu.

Ein klares Votum gab es beim Thema Ausbau der Kornstraße. Hier wurde die Verwaltung beauftragt, den KMB mit den Planungen zu beauftragen. Der Kommunalverband wird diesen Auftrag an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Details werden noch im Bauausschuss beraten. „Wir müssen uns vorher entscheiden, was wir wollen und vor allem, was wir bezahlen können“, fügte Walter Öhlenschläger (BfGR) an.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.11.2020