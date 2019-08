Groß-Rohrheim will zum KMB

Groß-Rohrheim.Der Beitritt von Groß-Rohrheim zum Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) in Bensheim scheint nur noch Formsache. Am Donnerstagabend empfahl der Haupt- und Finanzausschuss geschlossen diesen Schritt. Nun hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am Donnerstag, 22. August, das letzte Wort.

Für Fragen und Antworten zum Beitritt waren KMB-Geschäftsführer Frank Daum sowie Wolfgang Kaiser von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schöllermann in den Fachausschuss gekommen. Einen Grundsatzbeschluss hatte die Gemeinde ja bereits vor Jahresfrist getroffen. Auch Biblis will dem KMB beitreten. Sollte das Gemeindeparlament zustimmen, könnte der Beitritt zum 1. Januar 2020 erfolgen.

Die beiden Experten präsentierten am Donnerstag noch einmal wichtige Punkte zum Vertragsinhalt. Hier ging es vor allem um juristisch-wirtschaftliche Details. Wirtschaftsprüfer Wolfgang Kaiser fügte an, dass die Gebührenhoheit bei der Gemeinde bleibt. Im September wird die KMB-Verbandsversammlung sich treffen und dann nehmen die Formalitäten ihren Lauf. Wenn auch die Abwasserkanäle sukzessive in den „Besitz“ des Zweckverbandes übergehen, so sind die Gräben hiervon nicht betroffen. Sie bleiben vom Vertrag unberührt. Auch dem öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Straßenbau wurde einstimmig zugestimmt.

Nach dem Bauausschuss musste der Haupt- und Finanzausschuss noch einmal über Änderungen bei den Abwägungen der Einwände der Träger öffentlicher Belange zum Plan für das Neubaugebiet „Am Bibliser Weg III“ beraten. Klaus Menger von der Verwaltung zählte die wichtigsten Änderungen auf. So wird es im Westen – zur K 41 hin – einen 2,50 Meter hohen Lärmschutzwall mit Bäumen geben. Dahinter ist eine Reihenhausbebauung vorgesehen. Neu ist die Ausweisung eines Spielplatzes. Der angedachte Fußweg im Nordosten entfällt, im Süden gibt es einen fünf Meter breiten Streifen Ortsrandbegrünung mit Blühstreifen. Der Anbindung des Neubaugebietes an die K 41 wurde eine klare Absage erteilt. Nach Aussage der jüngsten Verkehrsprognose reichen die vorhanden Straßen aus, den Zufahrtsverkehr aufzunehmen. Es bleibt auch dabei, dass der Bibliser Weg III in zwei Bauabschnitten ausgeführt wird. Unklar ist noch, mit welcher Seite begonnen wird.

Schlechte Nachrichten gab es von HessenForst in Sachen Rohrheimer Wald. Der Klimawandel hat auch vor den Bäumen im Groß-Rohrheimer Wald nicht halt gemacht. Trockenheit, Schädlinge und zu niedrige Grundwasserstände haben dafür gesorgt, dass rund 80 Prozent des wertvollen Eichenbestandes kaputt oder stark geschädigt sind. Daher muss eine vorzeitige Fortschreibung des Waldberichts erfolgen. „Wir können nicht bis 2021 warten“, sagte Bürgermeister Rainer Bersch. Hierfür gab es ein einstimmiges Votum vom Ausschuss.

Zustimmung gab es auch für ein weiteres interkommunales Projekt, dem Groß-Rohrheim beitreten soll: Das Netzwerk ortsnahe Zusammenarbeit Ried (kurz NORIE) soll in Zukunft die Gesundheitsversorgung sicherstellen. Noch sei die ärztliche Versorgung im Ort gut, aber man wisse ja nicht, was in zehn Jahren sei, sagte Horst Menger (SPD).

Der einzige Tagesordnungspunkt mit unterschiedlichen Meinungen war das Thema Vorkaufsrechtssatzung. Aufgrund neuster Rechtsprechung muss die Satzung erneuert werden. Bis Rechtssicherheit besteht, sollte die Satzung ausgesetzt werden. Das war der Vorschlag der Verwaltung und dafür votierten die Freien Wähler.

SPD und CDU stimmten dagegen. Zum einen gebe es aktuell keine Grundstücksankäufe und zweitens werde die Satzung ja ohnehin schnellstmöglich geändert, waren die Gegenargumente.

Ebenfalls wegen neuester Rechtsprechung muss die Stellplatzsatzung geändert werden. Das gilt auch für die Staffelung der Kosten für einen möglichen Freikauf. Außerdem können, sofern möglich, für ein Auto auch vier Fahrradstellplätze geltend gemacht werden. Der Ausschuss gab dies einstimmig zur Empfehlung weiter. mibu

© Südhessen Morgen, Montag, 19.08.2019