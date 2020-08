Groß-Rohrheimer Skepsis wächst

Groß-Rohrheim.Mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison stecken die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim. Doch in die Vorfreude mischt sich auch Skepsis. Trainer Tim Borger und Abteilungsleiter Hans-Peter Erlemann sehen den Amateursport in Corona-Zeiten als problematisch an.

Mit dem Stand der Vorbereitung ist Borger sehr zufrieden: „Die Jungs sind heiß, ziehen voll mit und ich habe regelmäßig um die 20 Spieler im Training“, kann der neue Coach sich eigentlich nicht beschweren. Einzig: Bislang fehlen die Testspiele. Nachdem schon zwei Partien vor einer Woche abgesagt wurden, weil die Gegner kurzfristig keine Halle hatten, fiel nun auch die eigentliche Heimpremiere am Samstag gegen die HSG Schwanheim/Goldstein kurzfristig aus. Der Grund: Ein TVG-Spieler klagte am Freitag über Husten. „Da geht man in der aktuellen Situation natürlich kein Risiko ein“, erklärt Tim Borger. Der Spieler habe einen Corona-Test gemacht, das Ergebnis liege aber erst Anfang der Woche vor. Bis zum Rundenstart sollen aber immerhin noch fünf weitere Tests folgen. So startet am kommenden Samstag gegen Groß-Zimmern/Dieburg ein weiterer Versuch.

Testspiel fällt aus

Im Laufe der nächsten Tage will Borger seinen Kader, der bislang durch Akteure aus der Jugend und der zweiten Mannschaft ergänzt wurde, final auf 16 festlegen. „Da sind die Entscheidungen aber noch nicht gefallen“, so der Coach, der seit drei Wochen vermehrt an Taktik und Technik feilt. „Wenn der Kader dann steht, geht es an die Feinjustierung. Wir werden bestens vorbereitet in die Saison gehen – wenn sie denn startet“, sieht der Trainer noch einige Fragezeichen vor dem Rundenbeginn am 13. September mit dem Auswärtsspiel bei der HSG Langen.

Die Corona-Pandemie bereitet dabei nicht nur dem TVG-Coach Sorgen: „Mich hat einer unserer Spieler angesprochen, dass er bei den anstehenden Testspielen ein schlechtes Gefühl habe. Daraufhin habe ich mir auch Gedanken gemacht und mit einigen Trainerkollegen telefoniert, um einmal andere Meinungen zu hören“, erklärt Borger. Das Resultat war eindeutig: Acht von zehn Übungsleitern sehen die Aufnahme des Spielbetriebs – ab sofort für Tests, ab September in der regulären Runde – skeptisch. Und alle sprachen auch von Spielern, die ihre Teilnahme in Frage stellen.

„Das ist zuletzt alles sehr optimistisch dargestellt worden. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Corona nicht vorbei ist“, will Borger in den nächsten Tagen weitere Gespräche führen. Abteilungsleiter Erlemann sieht eine „extrem schwierige Situation“ im Amateursport: „Natürlich wollen wir alle wieder zurück in die Normalität – und gerade die Fußball- und Handball-Bundesliga haben ja gezeigt, dass man wieder spielen kann. Man darf aber nicht vergessen, dass es dabei um Profisport geht. Alle Spieler waren und werden getestet, sie haben neben dem Sport kaum andere Berührungspunkte. Im Amateurbereich ist das doch ganz was anderes: Niemand ist getestet und alle gehen ihrer geregelten Arbeit nach“, so Erlemann.

Offenbach als Gegner

Am Beispiel des jüngsten Hotspots Offenbach geht der Abteilungsleiter sogar noch weiter: „Bei uns in der Liga spielen die Offenbacher Kickers. Wenn wir die angespannte Situation auch im Oktober bei unserem Spiel dort hätten, dann müssten wir hinfahren, ohne zu wissen, ob vielleicht Spieler der Offenbacher die Tage vorher sich irgendwo angesteckt haben.“ Gleichzeitig betont Erlemann aber auch, dass gerade der Sport ein ganz wichtiger Faktor im sozialen Miteinander ist: „Ein Jahr ohne Vereinssport möchte ich mir gar nicht vorstellen. Gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es im Spielbetrieb – von der Oberliga bis zur D-Liga – zu keinen Infektionen kommen wird.“

Für Tim Borger ist klar: „Wir werden spielen, auch wenn ein schlechtes Gefühl dabei sein wird.“ Dass es Spieler geben wird, die nicht auflaufen werden, ist für ihn aber ebenso klar „und ich werde ganz bestimmt niemanden überreden“. Die Möglichkeit, sich zu infizieren sei aktuell noch niedrig, „aber solange niemand die Folgen – auch die langfristigen – absehen kann, stehe die Gesundheit im Vordergrund. me

© Südhessen Morgen, Montag, 10.08.2020