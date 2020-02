Groß-Rohrheimer verkrampfen

Groß-Rohrheim.„Wir tun gut daran, gar nicht mehr auf die Tabelle zu schauen“, erklärt Sascha Holdefehr, Trainer des Handball-Landesligisten TV Groß-Rohrheim, nach der 31:37 (12:17)-Niederlage bei der HSG Bieberau-Modau II. Der erfahrene Coach musste bei der bitteren Schlappe gegen einen weiteren Konkurrenten im Abstiegskampf erkennen, dass einige seiner Spieler verkrampften.

„Wir machen eigentlich keinen Druck, aber die Spieler setzen sich selbst zu sehr unter Druck“, glaubt Holdefehr. Anders ist tatsächlich nicht zu erklären, dass der TVG derzeit Fehler fabriziert, die im ersten Saisondrittel noch undenkbar gewesen wären. Hinzu kommt, dass nach wie vor Leistungsträger verletzt fehlen und junge Akteure, die eigentlich noch nicht die Verantwortung übernehmen sollten, nicht jede Woche über sich hinauswachsen können.

Im Klassement steht Groß-Rohrheim weiter auf dem drittletzten Rang, hat nun aber schon vier Punkte Vorsprung auf das rettende Ufer. Bieberau-Modau ist durch den Erfolg sogar schon sieben Zähler weg und wohl kein direkten Konkurrent mehr. „Sie hatten heute mit dem Erstmannschaftsspieler Jonas Dambach, der am Ende auf zwölf Tore kam, und dem erfahrenen Moritz Kaczmarek die spielbestimmenden Akteure“, so Holdefehr.

Kaczmarek, der in der Jugend zusammen mit TVG-Goalgetter Andreas Ochs in der Hessenauswahl war und in Bensheim Oberliga spielte, kam auf zehn Treffer, wusste zudem seine Nebenleute sehr gut einzusetzen. „Bieberau war sicherlich nicht überragend, aber wir haben zu viele einfache Fehler gemacht“, bilanzierte Holdefehr.

Die Groß-Rohrheimer begannen mit einer 6:0-Deckung. Als diese nicht klappte und die HSG auf 13:9 davongezogen war, stellte Holdefehr auf die 5:1-Variante um, versuchte es nach dem 18:22 (39.) mit einer doppelten Manndeckung gegen Kaczmarek und Dambach, was zumindest phasenweise klappte. Bis auf vier Tore kamen die Ried-Handballer heran (20:24, 42.). Dann fabrizierten sie wieder zwei, drei Fehler, ließen Chancen aus und waren beim 23:31 (50.) entscheidend im Hintertreffen. „Das hat sich summiert“, meinte der Coach. Selbst mit einer ganz offenen Manndeckung versuchte es Holdefehr, aber an diesem Abend sollte nichts wirklich klappen. Immer wieder leisteten sich seine Spieler unerwartete Schwächen.

Suche nach der Lockerheit

Nun haben die Groß-Rohrheimer über Fastnacht erst einmal eine Woche spielfrei. „Diese Pause kommt jetzt gerade recht für uns. Wir müssen irgendwie versuchen, jetzt wieder den Kopf frei zu bekommen“, so Holdefehr.

Geredet wurde beim TVG in den vergangenen Wochen viel. Mal suchte der Coach selbst das Gespräch mit dem Team, mal Torwarttrainer Thomas Fox oder auch Abteilungsleiter Hans-Peter Erlemann. „Wir haben in dieser Richtung vieles versucht. Wir wollten auch bewusst keinen Druck auf die Mannschaft aufbauen. Aber das hat leider nicht funktioniert“, ist Holdefehr nun als „Knotenlöser“ gefordert: „Vielleicht müssen wir jetzt einfach lockerer trainieren, viel mit dem Ball machen. Ich denke, vor dem letzten Saisondrittel ist es das allerwichtigste, dass der Spaß am Handball bei uns zurückkommt. Wenn wir mit Spaß und der nötigen Lockerheit spielen, dann holen wir auch wieder Punkte“, ist Holdefehr überzeugt.

TVG-Tore: Ochs (10/7), Anthes, Till Haas (je 5), Fries, Olf, Kautzmann (je 3), Sziebert, Ryan Haas (je 1). me

