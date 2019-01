Groß-Rohrheims Kirche ab Erntedank wieder offen

Groß-Rohrheim. Der Jubel war groß in Groß-Rohrheim: Vermutlich zu Erntedank kann der erste Gottesdienst seit Schließung der evangelischen Kirche im März 2016 stattfinden. Dies kündigte Architektin Iris Schäfer bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins zum Erhalt der evangelischen Kirche an. Wenn die Bauzeitpläne entsprechend eingehalten werden, können die Gläubigen in Groß-Rohrheim ihre Kirche somit ab Anfang Oktober erstmals wieder dauerhaft nutzen. Das war auch für die Mitglieder des Fördervereins eine schöne Überraschung. Die Freude war allen anzusehen.

Rosemarie Krauß, Vorsitzende des Fördervereins, erinnerte bei der Jahreshauptversammlung an die bisherigen Arbeiten. Mittlerweile ist das Dach saniert, der Turm wurde mit einem Netz versehen, damit die losen Schindeln bei Sturm nicht herabfallen können. „Zudem wurde mit der Innenrenovierung begonnen“, so Krauß.

Viele Arbeiten mussten ausgeschrieben werden. „Der Kirchenvorstand und vor allem Pfarrer Martin Müller hatten viel Arbeit zu bewältigen“, sagte die Vorsitzende und bedankte sich hierfür. Weiterhin berichtete sie, dass die Kirchenbänke nach langem Hin und Her nun ausgelagert wurden. Pfarrer Müller und Kirchenvorsteher Christoph Menger hätten diese ausgebaut und in der Jahnstraße eingelagert. Nach aktuellen Berechnungen hat die Kirchengemeinde einen Anteil von 98 000 Euro für die Innenrenovierung zu tragen. Der Förderverein hat hierfür 56 000 Euro auf das Baukonto überwiesen.

Veranstaltungen und Spenden

Das Geld stammt aus Spenden und Veranstaltungserlösen. So fand erneut eine Weinprobe mit Dekan Karl-Hans Geil statt. Der Verein verkaufte zwei Mal Kaffee und Kuchen auf dem Bauernmarkt. Er war am Kerwemontag im Kerwedorf vertreten und bot auf dem Nikolausmarkt unter anderem Kerzen mit dem Foto der Kirche an. Der Verein stellte auch einen Antrag beim Verein „Land und Leute, Kirche in unserem Dorf“ der Wüstenrot Stiftung. „Leider haben ich noch keine Rückmeldung erhalten“, meinte Krauß.

Ebenso machten die Mitglieder ein Angebot bei den Ferienspielen in Groß-Rohrheim. „Damit wollten wir der Gemeinde danken, dass sie uns bei unserem Benefizkonzert für die Kirche 2017 so gut unterstützt hat“, erklärte Krauß. Sie freute sich, dass Friedrich Ulfers, der in Amerika lebende Universitätsprofessor, zur Versammlung gekommen war. Er hat einen familiären Bezug zu Groß-Rohrheim und der Kirche. Seit die Sanierung läuft, gibt er jedes Jahr 10 000 Dollar dazu, sofern mindestens 10 000 Euro an Spenden zusammengekommen sind. Es habe auch wieder einige größere Einzelbeträge gegeben. Der Verein, dem derzeit 80 Mitglieder angehören, würde gern in diesem Jahr die 100 voll machen. „Der Mitgliedsbeitrag liegt bei zwölf Euro im Jahr“, so Krauß. str

