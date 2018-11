Großartige Erfahrung auf der Bühne

Groß-Rohrheim.Lange hatte sie das Geheimnis für sich behalten müssen: Schafft sie es bei „The Voice of Germany“ in die nächste Runde? Am Sonntag konnten die Zuschauer dann den Auftritt von Susanne Czech in der Sat.1-Sendung im Fernsehen verfolgen. Neben ihrer Familie drückten Freunde, die Mitglieder ihrer Band „The Groove Generation“ und viele treue Fans kräftig die Daumen. Doch das hat alles nichts genutzt. Denn bei den „Blind Audition“ entschied sich keiner der Coaches für die Sängerin mit der ausdrucksstarken Stimme. Trotzdem ist Susie, wie alle sie nennen, nicht traurig. Im Gegenteil: Im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ schwärmt sie von großartigen Erfahrungen mit tollen Musikern und Gesangstalenten. Auf einer solch großen Showbühne im Rampenlicht zu stehen und den Adele-Song „Water Under The Bridge“ präsentieren zu dürfen, nimmt sie als Schatz mit auf ihren weiteren Lebensweg.

Nach langer Vorbereitungszeit und vielen Proben hatte sie sehr auf ihre musikalische Darbietung hingefiebert. „Bei meinen Auftritten mit verschiedenen Bands oder als Solokünstlerin bin ich eigentlich nie aufgeregt“, erzählt sie. Trotzdem: Als es endlich so weit war, wollte sie nur eins: „Das es endlich los geht.“

Premiere im Mannheimer Capitol

Auch wenn Susie aus dem Rennen geschieden ist, freut sie sich über die unzähligen, positiven Reaktionen. „Ich habe so viele Nachrichten auf allen Wegen bekommen. Das war wirklich unfassbar. Und es ist so schön zu sehen, wie viele Leute an mich glauben.“ Auch wenn sie es schade findet, wie ihr Ausflug ins große Showgeschäft ausgegangen ist: Mit ihrer Leistung ist sie zufrieden. „Ich habe mein Ding gemacht – wie ich es immer tue“, sagt sie. „Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich alles gegeben habe und in den Song all meine Liebe, Power und Gefühl reingesteckt habe“. Lächelnd gesteht sie, dass es für sie eine Ehre sei, „wie Adele zu klingen oder die deutsche Adele zu sein“.

Susies hat ihren Blick längst schon wieder nach vorne gerichtet. Denn am 4. Januar will sie mit ihrem Programm „Hello – A Tribute To Adele“ Premiere im Capitol Mannheim feiern und außerdem ihr Engagement als Vocal Coach weiter ausbauen. Fell (Bild: Sat.1)

