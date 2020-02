Groß-Rohrheim.Das traditionelle Heringsessen der SPD Groß-Rohrheim nutzte Bürgermeisterkandidat Sascha Holdefehr, um sich und seine Wahlziele vorzustellen. Im Publikum saßen nicht nur SPD-Mitglieder oder Wähler, sondern auffällig viele Kommunalpolitiker der CDU und Freien Wähler – Bürger für Groß-Rohrheim, wie Peter Hess bei der Begrüßung bemerkte. Das Heringsessen nutzte nicht nur Holdefehr vor der anstehenden Wahl, sondern auch Kreisbeigeordneter Karsten Krug, der im kommenden Frühjahr bei der Wahl zum Landrat antritt.

„Mein Ziel ist es, eine zuverlässige Politik auf der Grundlage wirtschaftlicher und sozialer Vernunft zu verwirklichen. Eine Politik, die Groß-Rohrheim fit für die Zukunft macht“, erklärte Holdefehr. Der 48-Jährige arbeitet als Finanzbeamter. Als Bürgermeister will er zwischen den Interessengruppen vermitteln, „um die besten Lösungen für unsere Gemeinde voranzubringen“. Unter seiner Verantwortung hätte es den Hickhack in der Gemeindevertretung um den Haushalt nicht gegeben, betonte er. „Da wurde nicht miteinander, sondern eher aneinander vorbei geredet.“ Holdefehr sieht seine Aufgabe als Parteiloser auch als Vermittler in den Gremien.

Holdefehr betonte, man könne ja verschiedener Meinung sein, aber in der Sache sollte man gemeinsam agieren. Auf die Frage aus dem Publikum, was ihn denn bewege, seinen Job gegen den des Bürgermeisters zu tauschen, antwortete er: „Ich habe einfach große Lust auf diese Arbeit. Selbst der Wahlkampf macht mir Spaß.“ Zudem wurde er gefragt, wie er sich als Finanzexperte in der Verwaltung einbringen könne. „Wir brauchen richtiges Gewerbe und keine großen Hallen“, sagte Holdefehr. Dafür gab’s Beifall. Holdefehr will einen Bürgerbus einrichten, um die Infrastruktur zu verbessern.

Kreisbeigeordneter Karsten Krug erklärte, dass er sich aus dem Bürgermeisterwahlkampf heraushalte. Er vertrete mit Amtsinhaber Rainer Bersch im Kreistag viele gemeinsame Interessen – auch für Groß-Rohrheim.

Dennoch sieht er Verbesserungsbedarf in der Gemeinde. Vor allem bei der Lindenhofschule, die nun mit Beginn der Sommerferien endlich saniert werde. Krug kritisierte, der Kreis habe im Vorfeld falsche Prioritäten gesetzt. Landrat Christian Engelhardt wolle einen dreistelligen Millionenbetrag in die Schulen stecken – vor allem in den Ausbau moderner Medien.

„Doch bevor ich für jedes Klassenzimmer Whiteboards (digitale Tafel) bestelle, sollte ich doch erst für vernünftige Toiletten sorgen.“ Krug fand, dass auch die Gemeinde gefordert sei und zu wenig kommuniziere: Wann saniert werde, und welches Ausweichquartier für die Schüler vorgesehen sei, müsste doch bekannt sein.

Die Flexibilität des Schulfördervereins gegenüber dem Pakt für den Nachmittag lobte Krug ausdrücklich. „Nicht jeder will sein Kind an fünf Tagen in der Woche in die Nachmittagsbetreuung schicken.“

Auch das schreckliche Geschehen in Hanau war Thema an diesem Abend. SPD-Kreisvorsitzender Marius Schmidt sagte: „Es sind vielleicht Einzeltäter, aber es ist kein Einzelfall. Wer mit dem rechten Rand spielt, bereitet den Boden für solche Leute und solche Taten.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020