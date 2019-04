Großer Aufwand, gute Resonanz

Groß-Rohrheim.Da hat sich die Freiwillige Feuerwehr in Groß-Rohrheim mächtig ins Zeug gelegt: In Ausgehuniform, Hemd und Schlips empfingen sie die Ballgäste am mit leuchtenden Fackeln gesäumten Eingang. Sekt oder Orangensaft gab es zur Begrüßung in der Feuerwehrhalle, die kaum wiederzuerkennen war. Wohltemperiert und in feierliches Licht getaucht, luden festlich geschmückte Tischreihen zum Platznehmen ein.

Für die fünfköpfige Band war eine Bühne aufgebaut worden. Auch der Getränkeservice ließ an der Bar keine Wünsche offen. Im Eintritt inbegriffen war nicht nur die schmissige Tanzmusik von „Late Lounge 5“, sondern auch noch ein Dinner mit großer Auswahl internationaler Speisen. Während sich die Band einspielte, hatten die rund 200 Gäste bei der Ballpremiere die Qual der Wahl am Büffet. Neben zahlreichen unterschiedlichen Salaten hatte das Feuerwehrteam in stundenlanger Vorbereitung leckere Tomaten-Mozzarella- und Trauben-Käse-Spieße gesteckt sowie Bruschetta-Brote geröstet. Die Hauptspeisen ließen ebenfalls keine Wünsche offen. Und für die 600 Schoko-Fruchtspieße zum Dessert hatten sie sich extra was einfallen lassen. „Wir mussten eine Trockenvorrichtung bauen, damit die Spieße nicht zusammenklebten“, erzählte Kommandant Rainer Donnerstag, der höchstpersönlich am Büffet servierte.

Die Planung dieses Events hatte eine lange Vorlaufzeit. „Vor zwei Jahren kam der Gedanke auf, dass es hier in Groß-Rohrheim keine Möglichkeit gibt, gepflegt das Tanzbein zu schwingen, also hat sich die Feuerwehr entschieden, Abhilfe zu schaffen“, berichtete der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Mark Heitmann. Alle Mitglieder der Feuerwehr standen hinter dem Konzept. Da es bei den Aktiven zahlreiche Fachleute gibt, die sich um Licht und Ton sowie um Werbung kümmern können, und auch die Familienangehörigen mithalfen, konnte die Feuerwehrfamilie den immensen Aufwand stemmen. „Alle sind mit Leib und Seele dabei und machen mit“, lobte Bürgermeister Rainer Bersch, selbst Mitglied bei der Feuerwehr. Die Helfer waren schon Tage zuvor ständig dafür im Einsatz.

Klassischer Paartanz

Und der Aufwand hat sich gelohnt. Die Gäste schwelgten zufrieden in Tanzlaune zu angesagter Musik. Mit einem schwungvollen Wiener Walzer ging es los. Nach wenigen Minuten hatten sich die Paare eingereiht, um über den glattgewienerten Hallenboden zu schweben. Zu Rumba, Cha-Cha-Cha oder auch Salsa und verführerischer Samba, zu Jive und Disco-Fox konnte ausgiebig getanzt werden. Viele Paare genossen diese Gelegenheit, um die trainierten Figuren zu tanzen und waren genau deshalb auch zu dieser Veranstaltung gekommen.

Die Feuerwehr Groß-Rohrheim will sich und ihre Arbeit bekannter machen. „Wir machen nämlich noch viel mehr als Retten, Helfen und Löschen“, bestätigte Bersch und fügte an: „Zuerst muss man Geld zum Fenster raus werfen, damit es zur Tür wieder rein kommt.“

In diesem Sinn hat es die Feuerwehr an nichts mangeln lassen. Pünktlich um Mitternacht ging ein lautes Raunen durch die Halle, und die Köche balancierten riesige Tabletts mit frischen Mettbrötchen, garniert mit Zwiebelringen und funkensprühenden Wunderkerzen an die Tische. Jeder Gast bekam auf galante Weise einen Mitternachtssnack serviert. „Mit dieser Aktion toppen wir das Käpt’n-Dinner vom Traumschiff“, lobte Kommandant Donnerstag sein Team, das alle Brötchen selbst geschmiert und garniert hatte.

Und wer sich für ein paar Euros Lose gekauft hatte, konnte noch tolle Gewinne von der Tombola mit nach Hause nehmen. Die 200 Preise hatten örtliche Firmen gespendet. „Im kommenden Jahr gehen wir mit dem Ball in die zweite Runde. Die Resonanz zeigt, dass unsere Idee sehr gut ankam“, kündigte Heitmann an.

