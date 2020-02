Haushalt im zweiten Anlauf beschlossen

Groß-Rohrheim.Das Groß-Rohrheimer Gemeindeparlament diskutierte in seiner ersten Sitzung im neuen Jahr über den Haushalt, der in der Dezembersitzung nicht verabschiedet werden konnte. Diesmal gab es ein einstimmiges Votum für das Zahlenwerk. Eine sehr ausführliche Haushaltsrede hielt der SPD-Vorsitzende Horst Menger. Er widmete sich intensiv den Personalkosten der kommunalen Kindertagesstätte. Noch im Haupt- und Finanzausschuss hatte die SPD vorgeschlagen, den Betrag für eine Stelle aus dem Haushalt komplett zu streichen, da diese wegen geringerer Kinderzahl – zumindest bis zum neuen Kita-Jahr im Sommer – voraussichtlich nicht besetzt wird.

Die SPD konnte sich nicht erklären, weshalb die Personalkosten der Kita von 400 000 Euro auf 600 000 Euro ansteigen. Nach Rechnung der SPD müsste es am Jahresende im Haushalt einen Überschuss in Höhe von 100 000 Euro geben, wenn die 1,25 Stellen für die Kindertagesstätte unbesetzt blieben. „Mit diesem Geld könnten wir dann die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 2021 angehen“, so Menger.

Allerdings stehen weitere Projekte an: die Kita-Dachsanierung, ein Zuschuss für die Schulkindbetreuung oder mehr Geld für den Maimarkt sowie Planungskosten für den Feuerwehrgerätehaus-Anbau. „Es gab eine regelrechte Stimmungsmache gegen die SPD. Das hat uns dazu bewogen, auf die Reduzierung des Kita-Ansatzes in Höhe von 75 000 Euro zu verzichten“, so Menger.

Für die CDU, so machte Kurt Kautzmann deutlich, sei die Ablehnung des Haushalts von SPD und Freien Wählern im Dezember wegen „Peanuts“ immer noch unverständlich. „Es gibt viele Gemeinden im Kreis Bergstraße, die ihren Haushalt stets erst im neuen Jahr verabschieden. Ich verstehe also die Aufregung nicht“, verteidigte Walter Öhlenschläger von den Freien Wählern/Bürger für Groß-Rohrheim die Entscheidung. Um in Zukunft nicht erneut ein solches Chaos zu haben, schlägt Öhlenschläger vor, mit den Haushaltsberatungen in Zukunft noch früher beginnen.

Ohne Diskussion billigte das Kommunalparlament den Zuschuss für die Sanierung des Daches der evangelischen Kindertagesstätte. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 57 000 Euro. 30 000 Euro wurden als Gemeindeanteil einstimmig in den neuen Haushalt eingestellt.

Mehr Geld für den Maimarkt

Der Haushaltsansatz für den Maimarkt wird auf 20 000 Euro angehoben. Das wurde einstimmig beschlossen. Ebenso wie die Anschaffung eines Sicherheitsnetzes für die Bürgerhalle (1000 Euro). Für die Anschaffung eines Traktors für den Bauhof bleiben 100 000 Euro im Haushalt; ebenso 5000 Euro für die Grabenpflege und 1000 Euro mehr für den Kerweverein.

Der CDU-Antrag auf Einstellung von 100 000 Euro für die Verkehrsberuhigung der Kornstraße in den Investitionshaushalt wurde mehrheitlich abgelehnt. Ebenso die Umwidmung der Radwege für 10 000 Euro. Das hatte die CDU vorgeschlagen. Auch der Antrag der CDU, die erneut die Einstellung von 6000 Euro für den Historischen Pfad in den Haushalt vorschlugen, fand nach einem Pat von 6:6 Stimmen keine Mehrheit im Parlament. mibu

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.02.2020