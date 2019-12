Haushaltsentwurf abgelehnt

Groß-Rohrheim.Das Groß-Rohrheimer Gemeindeparlament traf sich am Montagabend im Sitzungssaal zum letzten Mal in diesem Jahr. Überraschend kurz wurde über den vorgelegten Haushalt 2020 der Gemeinde diskutiert. Zur Überraschung der zahlreichen Zuschauer wurde er mit den Stimmen von SPD und Freien Wählern/Bürger für Groß-Rohrheim (BfGR) mehrheitlich abgelehnt. Lediglich die CDU votierte für den Haushaltsplan. Dabei weist der Haushalt einen Überschuss in Höhe von 81 000 Euro auf. Eine Zahl, mit der manch Nachbarkommune vielleicht zufrieden wäre.

Den Wünschen der CDU nach einem Historischen Pfad (6000 Euro) und 1000 Euro für den Kerweverein Rara wurden nicht entsprochen.

Über Änderungen verärgert

Warum sich vor allem die BfGR gegen den Haushaltsplan aussprechen, erklärte Walter Öhlenschläger: „Seit Wochen wurde uns in jeder Fachausschusssitzung zum Haushalt eine neue Änderungsliste vorgelegt. Muss das sein? Wir sind nur Feierabendpolitiker und wir wollen eigentlich weg vom Fünf-vor-12-Syndrom“, sagte der Fraktionsvorsitzende.

Die BfGR stößt sich vor allem am Vertrag mit der Baugenossenschaft. Genauer gesagt mit dem Vertrag der Hausverwaltung, aus dem man nach Meinung der BfGR zum Jahresende aussteigen sollte.

Hinzu komme, so Öhlenschläger weiter, dass sich im Haushalt zwar die Ausgaben der Gemeinde für die Häuser der Baugenossenschaft finden, nicht jedoch die Einnahmen. Des Weiteren vermisst man den Ansatz zum Anbau an das Feuerwehrgerätehaus. „Daher lehnen wir den Haushalt ab und stellen den Antrag, diesen erneut in den Fachausschuss zu verweisen.“ Mit neun Ja-Stimmen – einige Sozialdemokraten enthielten sich der Stimme, drei kamen erst später zur Sitzung – wurde dem BfGR-Antrag stattgegeben. Somit geht Groß-Rohrheim ohne genehmigten Haushalt ins Jahr 2020. Von der SPD gab es zur Thematik keinen Kommentar.

Bürgermeister Rainer Bersch sagte zu den Vorwürfen, dass zu beiden Themenbereichen in den vergangenen Monaten „niemals ein Antrag an ihn oder die Verwaltung gestellt wurde“. Und den Vertrag mit der Baugenossenschaft könne man erst in drei Jahren kündigen.

Ohne Aussprache genehmigte das Kommunalparlament den Nachtragshaushalt 2019. Auch der bereits in den Fachausschüssen beratene und empfohlene Waldwirtschaftsplan 2020 wurde beschlossen. Wegen der anhaltenden Trockenheit im Sommer hat auch der Groß-Rohrheimer Wald gelitten. Ein neuer Waldweg (5000 Euro), aber auch die Kosten für das Anpflanzen neuer Bäume wird die Gemeinde Geld kosten. Ein Großteil der Summe wird jedoch durch Fördermittel des Landes gedeckt.

Verabschiedet wurden einstimmig der Haushalt sowie der Stellenplan für die evangelische Kita. Die beiden Anträge der BfGR für „Betreutes Wohnen“ und „Instandhaltung der Bürgerhalle“ wurden vom Antragsteller in die Fachausschüsse zurückverweisen.

Einstimmig votierte das Gemeindeparlament für die künftige interkommunale Holzvermarktung. Längere Diskussionen gab es um einen Antrag der BfGR, die Streuobstwiese in der verlängerten Jahnstraße betreffend. Nach Ansicht von Gerhard Henzel sei ein Teil der dortigen Obstbäume in keinem guten Zustand. „Wir müssen mehr in den Erhalt und die Pflege der Streuobstwiese investieren. Ihr Wert für Mensch und Natur ist wichtig“, so Henzel. Demnach sollten einige Bäume unbedingt fachgerecht beschnitten und abgestorbene Bäume ersetzt werden.

Im Verlauf der Diskussion stellte sich heraus, dass es eine private Gruppe „Freunde der Natur“ gibt, die sich schon länger um diese Bäume kümmern. „Das Areal ist für unsere zehn Leute nur etwas zu groß“, sagte Hans-Georg Hoffmann (CDU). „Dann solltet Ihr Werbung für euch machen. Vielleicht kommen dann noch freiwillige Helfer dazu“, ergänzte Henzel.

Neuer Ortsgerichtsvorsteher

Eine Überraschung gab es bei der Neuwahl des Ortsgerichtsvorstehers. Bei den vielen Namen, die von den drei Fraktionen vorgeschlagen wurden, nannte niemand den Namen des Amtsinhabers Rainer Bersch. Als dieser die Parlamentarier um Erklärung bat, weshalb er nicht vorgeschlagen wurde, sagte Peter Hess (SPD): „Ich glaube, niemand muss sich diesbezüglich erklären.“ „Keine Antwort ist auch eine Antwort“, erwiderte Bersch.

Die geheime Wahl ergab folgendes Ergebnis: Neuer Ortsgerichtsvorsteher ist Klaus Menger. Er bekam 13 und Rainer Bersch lediglich vier Stimmen. Stellvertreter ist Steffen Linert. Er erhielt elf, sein Mitbewerber Gerhard Henzel sieben Stimmen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.12.2019