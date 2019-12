Heimelige Enge hat ein Ende

Groß-Rohrheim.Gemütlich war es wieder im Innenhof zwischen dem Rathaus und der Scheune in Groß-Rohrheim. Es roch nach Glühwein und Bratwurst. Dazu erklang adventliche Musik, gespielt von der Rohrheimer Blasmusik. Vor zwei Jahren ist der Groß-Rohrheimer Nikolausmarkt von der Bahnhofsallee in den Rathausinnenhof umgezogen – wegen der Bauarbeiten rund um den Bahnhof.

Doch es dürfte der letzte Nikolausmarkt an diesem Standort gewesen sein, denn die Arbeiten stehen kurz vor ihrem offiziellen Abschluss. Wenn es auch dem einen oder anderen bei dieser heimeligen Atmosphäre, bei der auch die Buden recht dicht gestellt waren, gefallen haben mag, so wird es 2020 eine Veränderung geben. Der Vorteil in der Allee ist ja gerade das ausreichende Platzangebot; die Besucher müssen sich nicht mehr dicht aneinander drängen. Wegfallen dürfte dann aber auch die wohlig warme Atmosphäre sowohl in der Scheune wie auch im Sitzungssaal.

Im Letztgenannten hatten es sich am Samstag unter anderem der evangelische Kindergarten mit seiner Tombola sowie der Förderverein zum Erhalt der evangelischen Kirche gemütlich gemacht. An beiden Ständen drängten sich die Besucher. Rund 800 Gewinne hatten Kita-Personal, Eltern und Kinder zusammengestellt beziehungsweise selbst gebastelt. Und der Griff in die Lostrommel war ja auch gleichbedeutend mit einem guten Zweck, nämlich der Unterstützung der Kindertagesstätte. Auch der Kirchen-Förderverein macht weiter. Obwohl die Hauptarbeiten im Gotteshaus beendet sind, so gibt es dennoch einige weitere kleine „Baustellen“, wie etwa eine neue Außenbeleuchtung oder die Sanierung des Daches mit neuen Schindeln.

Pünktlich um 16.30 Uhr hatte sich der Nikolaus mit seinem Bollerwagen auf den Weg zum Veranstaltungsort gemacht und verteilte kleine, süße Gaben an die zahlreich anwesenden Kinder. Für die Erwachsenen gab es an den verschiedenen Ständen reichlich Auswahl – vor allem an heißen Getränken mit „Schuss“. So servierte beispielsweise der Tauchclub einen „Lumumba“ oder einen süßen „Oktopus“. Der Reit- und Fahrverein bot Waffeln an, der Schützenverein Apfelglühwein. Beim FC Alemannia gab es Glühwein mit Schuss, beim ASC Eisenbahn Fleischspieße und Steaks, beim DRK Kinderpunsch und Plätzchen. Und bei der Feuerwehr warfen die Helfer die beliebte Wildschweinbratwurst auf den Grill. Ein Imker, ein Bäcker, Weihnachtskarten und Holzarbeiten komplettierten das Angebot. Und auch der Wettergott spielte mit: Es war winterlich kühl und trocken.

