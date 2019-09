Helfer dürfen vorab einkaufen

Groß-Rohrheim.Am Sonntag, 20. Oktober, findet im Anbau der Bürgerhalle in Groß-Rohrheim von 14 bis 16 Uhr ein sortierter Kinderbasar statt. Zum Verkauf angeboten werden Kinder- und Babybekleidung sowie Umstandsmode für die Herbst- und Wintersaison, außerdem Babybedarf und Spielzeug.

Interessierte Verkäufer und Helfer können sich per E-Mail unter Basar-Rohrem@gmx.de für eine Verkäufernummer oder eine Helferschicht anmelden. Der Helfereinkauf findet zwischen 12.30 und 13 Uhr statt. Ab 13.30 Uhr können Schwangere und Einkäufer mit Säuglingen bis zu sechs Monaten in Ruhe stöbern und einkaufen. Die Nummernvergabe und der Versand der Teilnehmerlisten erfolgen bis Dienstag, 15. Oktober, ebenfalls per E-Mail.

Die Teilnahmegebühr für Verkäufer beträgt 5 Euro, Helfer verkaufen kostenlos. Es werden nur gut erhaltene und unbeschädigte Waren angenommen. Die einbehaltenen 15 Prozent des Verkaufserlöses werden zur Hälfte an die kommunale Kita Groß-Rohrheim gespendet. Die andere Hälfte kommt erstmals dem Schulförderverein der Lindenhofschule Groß-Rohrheim zugute.

Wer sich nach dem erfolgreichen Einkauf mit Kaffee und Kuchen oder einer frischen Waffel stärken möchte, ist am Basartag im Tagescafé willkommen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.09.2019